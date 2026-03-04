Πτήσεις τσάρτερ δυσθεώρητου κόστους, διαδρομές με σοφέρ και ώρες αναμονής για τη διέλευση των συνόρων συνεπάγεται η προσπάθεια όσων προσπαθούν να διαφύγουν από τα ΗΑΕ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα τη δυνατότητα μπορούν να έχουν μόνο οι πλούσιοι, αφού το κόστος ανέρχεται σε πάνω από 200.000 δολάρια το άτομο.

«Υπάρχει ένας ολοένα και πιο περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών που είναι πρόθυμα και μπορούν να πετάξουν από και προς την περιοχή», δήλωσε στο Business Insider ο Γκλεν Φίλιπς, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης στην παγκόσμια εταιρεία τσάρτερ Air Charter Service.

Τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -των οποίων τα δύο κύρια αεροδρόμια υπέστησαν ζημιές από τις ιρανικές αεροπορικές επιδρομές- είναι πολύ αραιές και οι μεγάλοι κόμβοι (Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ) αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω περιορισμών στον εναέριο χώρο.

Φυγή άρον – άρον από την Μέση Ανατολή

Αυτό άφησε πλούσιους ανθρώπους σε οικονομικά κέντρα όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι να προσπαθούν να φτάσουν στο Ομάν ή τη Σαουδική Αραβία, δύο χώρες που μέχρι τη Δευτέρα είχαν ανοιχτό εναέριο χώρο. Πέρασαν ώρες σε αυτοκίνητα για να φτάσουν στα αεροδρόμια, καθώς οι ουρές στα σύνορα μεγάλωναν συνεχώς.

Σύντομα μπορεί να γίνει ακόμη δυσκολότερο για τους ταξιδιώτες να βρουν πρόσβαση σε ιδιωτικά τζετ. Ορισμένες εμπορικές πτήσεις είχαν ξαναρχίσει από τα ΗΑΕ το βράδυ της Δευτέρας, αλλά αυτό φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί εν μέσω νέων απειλών με πυραύλους. Οι αναφερόμενες επιθέσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ έχουν επίσης αναγκάσει αρκετές πτήσεις να γυρίσουν πίσω ή να εκτρέψουν την πορεία τους από εκεί.

Σε αυτό που φαίνεται να είναι μια προειδοποίηση για κλιμάκωση των εντάσεων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προέτρεψε τη Δευτέρα το βράδυ τους Αμερικανούς να εκκενώσουν πάνω από δώδεκα χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμη και εκείνων που εξακολουθούσαν να έχουν ανοιχτό εναέριο χώρο τους, όπως το Ομάν και η Σαουδική Αραβία.

Πτήσεις για πάνω από 200.000 δολάρια

Οι πτήσεις τσάρτερ μπορούν να κοστίσουν έως και 200.000 δολάρια, δήλωσε στο Business Insider ο Τζέι Σμέντλεϊ, ιδιοκτήτης της εταιρείας πολυτελών concierge Dubai Key. Η εταιρεία έχει κανονίσει ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ μικρών αποστάσεων προς Κωνσταντινούπολη, Κάιρο και τΜαλδίβες για πελάτες από τότε που τα αιτήματα άρχισαν να αυξάνονται το Σάββατο.

Οι πτήσεις προς την Ευρώπη μπορεί να κοστίζουν ακόμη περισσότερο, με τον Αμίρ Νράν, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vimana Private Jets, να λέει ότι η εταιρεία τιμολογεί τις πτήσεις μεταξύ 175.000 και 235.000 δολαρίων.

Η Air Charter Service έχει οργανώσει «έναν αριθμό» πτήσεων εκκένωσης -και έχει προγραμματίσει περισσότερες την Τρίτη- από το Μουσκάτ του Ομάν, κυρίως για άτομα που επιθυμούν να φύγουν από το Ντουμπάι, δήλωσε ο Φίλιπς.

Το ταξίδι περιλαμβάνει πέντε ώρες οδήγησης, συν μια επιπλέον αναμονή τριών έως τεσσάρων ωρών στο συνοριακό πέρασμα Hatta, η οποία αναμένεται ότι θα αυξηθεί.

Η ζήτηση για έξοδο από την περιοχή ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο Ναράν στο Business Insider, προσθέτοντας ότι υπήρξε «μια αισθητή αύξηση στις αναζητήσεις από την Παρασκευή και μετά».

Αυξάνεται η ζήτηση, δυσκολεύουν τα πράγματα

«Αναμένονται μεγάλες ουρές αναμονής και καθυστερήσεις στους ελέγχους ασφαλείας», δήλωσε στο Business Insider η Ναμίλ Ντ’Αραμπούρ, γενική διευθύντρια της εταιρείας πολυτελών ταξιδιών Lightfoot Travel.

Ο Μάικ Ντ’Σούζα, συντονιστής επιχειρήσεων της υπηρεσίας σοφέρ Indus Chauffeurs με έδρα το Ντουμπάι, δήλωσε στο Business Insider ότι «η ζήτηση φαίνεται να οφείλεται σε προφυλάξεις και όχι σε πανικό».

«Έχει δοθεί σαφής έμφαση στην ταχύτητα και τη βεβαιότητα αναχώρησης, με πολλούς πελάτες να δίνουν προτεραιότητα στην πιο σύντομη διαδρομή αντί για συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών ή παραδοσιακές προτιμήσεις», δήλωσε ο Ναράν.

Ο Φίλιπς επανέλαβε ότι οι πελάτες θέλουν απλώς να φύγουν και δεν ανησυχούν τόσο πολύ για το πού βρίσκεται το «έξω».

Οι τιμές έχουν αυξηθεί με τη ζήτηση, πρόσθεσε ο Φίλιπς – και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όσοι είναι αρκετά πλούσιοι για να πληρώσουν τα έξοδα αναχώρησης από τη Μέση Ανατολή κοιτάζουν δύο φορές την τιμή αναχώρησης.

«Πολλοί άνθρωποι κάνουν μικρότερες πτήσεις σε μέρη εκτός της περιοχής και στη συνέχεια επιλέγουν προγραμματισμένες συνδέσεις για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους για να μειώσουν το πλήρες κόστος ταξιδιού», είπε.

Πηγή ΟΤ