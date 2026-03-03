Δεύτερη ημέρα ισχυρής πτώσης για το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον Γενικό Δείκτη να μην καταφέρνει να κρατήσει καμία άμυνα και τις συναλλαγές μάλιστα να αποτυπώνουν τη μεγάλη πίεση που δέχτηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι τίτλοι.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 5,75% στις 2.074,42 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.064,30 μονάδων (-6,21%) και 2.166,45 μονάδων (-1,57%). Ο τζίρος ανήλθε στα 679,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 110,8 εκατ. τεμάχια, ενώ, μέσω προσυμφωνημένων πράξεων, διακινήθηκαν 13,4 εκατ. τεμάχια αξίας 123,8 εκατ. ευρώ.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο τζίρος των πακέτων αυξήθηκε κατακόρυφα, καθώς άλλαξε χέρια το 9,71% της ΕΥΔΑΠ, στην τιμή των 10 ευρώ. Η μετοχή έκλεισε στα 7,31 ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 5,83%, στις 5.269,85 μονάδες, ενώ στο -5,05% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap, στις 2.546,37 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 6,90%, στις 2.267,17 μονάδες.

Σε χαμηλά τριμήνου

Νέα βουτιά κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να βυθίζεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, με απώλειες άνω του 8,9% από το άνοιγμα της Δευτέρας. Το αρνητικό κλίμα κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό της συνεδρίασης, με τις πιέσεις να επεκτείνονται σε όλο το μήκος του ταμπλό, συνοδευόμενες από υψηλό τζίρο και αποτυπώνοντας τη βιασύνη πολλών χαρτοφυλακίων να περιορίσουν την έκθεσή τους στις μετοχικές αγορές, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, με τη διάθεση αποφυγής ρίσκου (risk off) να κυριαρχεί, όχι μόνο στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας στις κρίσιμες περιοχές εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών, οδηγώντας σε αυξημένη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα σε μετοχές με υψηλή συμμετοχή ξένων κεφαλαίων.

Τεχνικά, η μεγάλη μάχη φαίνεται ότι θα δοθεί στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ο οποίος βρίσκεται στις 2.053 μονάδες, και λειτουργεί ως κρίσιμο σημείο στήριξης για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Ωστόσο, παρά την επιτάχυνση της προσέγγισης σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που υπενθυμίζουν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις συνήθως προκαλούν πρόσκαιρες αναταράξεις, που για πολλούς αναλυτές αποτελούν ευκαιρία εισόδου κεφαλαίων σε χαμηλότερα επίπεδα.

Όπως τονίζουν, οι περιφερειακές συγκρούσεις δημιουργούν ευκαιρίες μέσα από υπερβολικές πτώσεις και μετακινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κλάδων, χωρίς όμως να προκαλούν μακροχρόνια bear market, εκτός αν πυροδοτηθεί ενεργειακή ή νομισματική κρίση. Μια συνθήκη που επιβεβαίωσε και η Deutsche Bank, στην τελευταία ανάλυσή της, καθησυχάζοντας, αφού ακόμη οι τιμές τους πετρελαίου δεν έχουν ανέβει υπερβολικά, οι οικονομικές συνθήκες δεν προκαλούν κάποια ανησυχία και οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν αλλάξει εκτάκτως την πολιτική τους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημείωσε βουτιά 12,38%, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank να ακολουθούν με -8,51% και -8,29% αντίστοιχα. Άνω του 7% ήταν η πτώση σε Cenergy, Eurobank, Aegean, Optima Bank και Βιοχάλκο και άνω του 6% σε ΕΥΔΑΠ, Εθνική, Λάμδα, Motor Oil, OTE, ΔΕΗ, Πειραιώς και ΔΑΑ.

Απώλειες 5,63% σημείωσε ο Τιτάν, με τις Σαράντης, Metlen και Κύπρου να χάνουν πάνω από 4%. Άνω του 3% η πτώση σε Helleniq Energy και ΟΠΑΠ και άνω του 2% σε Coca Cola, Aktor και Jumbo.

