Αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με βίντεο στο Χ, τουλάχιστον ένας πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί και να διασωθεί κατά την προσγείωσή του στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά την ώρα που το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και κατάρριψης εχθρικών drones.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον αμερικανικό στρατό σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Καπνός πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Μην προσέρχεστε στην πρεσβεία», τόνισε σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο η αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Κουβέιτ, προτρέποντας το προσωπικό της και τους Aμερικανούς στη χώρα να «καλυφθούν», να βρουν ασφαλές καταφύγιο «στις κατοικίες σας στον χαμηλότερο δυνατό όροφο» και να μείνουν «μακριά από τα παράθυρα», εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με «πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε απροσδιόριστο αριθμό drones.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.