Αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με βίντεο στο Χ, τουλάχιστον ένας πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί και να διασωθεί κατά την προσγείωσή του στο έδαφος.

At least one pilot ejected before the fighter jet crash in Kuwait. https://t.co/j0nVDqNh4f pic.twitter.com/WoxIJ9oZYB — Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά την ώρα που το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και κατάρριψης εχθρικών drones.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον αμερικανικό στρατό σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Καπνός πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Μην προσέρχεστε στην πρεσβεία», τόνισε σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο η αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Κουβέιτ, προτρέποντας το προσωπικό της και τους Aμερικανούς στη χώρα να «καλυφθούν», να βρουν ασφαλές καταφύγιο «στις κατοικίες σας στον χαμηλότερο δυνατό όροφο» και να μείνουν «μακριά από τα παράθυρα», εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με «πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Multiple credible outlets confirm smoke rising near or above the U.S. Embassy in Kuwait City, following air raid sirens, with firefighters and ambulances on scene. Witnesses and correspondents (including from Reuters and AFP) have directly observed it, and the U.S. Embassy in… pic.twitter.com/xu3gwDBtxl — Mrs D (@Denosko1) March 2, 2026

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε απροσδιόριστο αριθμό drones.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.