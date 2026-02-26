Η πρεμιέρα της διαπραγμάτευσης του νέου εταιρικού ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη εταιρική ομολογιακή έκδοση που εισάγεται στην αγορά για το 2026.

Το ομολογιακό δάνειο, ύψους 250 εκατ. ευρώ, απέσπασε ισχυρή «ψήφο» εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα. Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 1,75 φορές, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 438 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή σχεδόν 7.000 επενδυτών. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 3,75%, στο κατώτατο όριο του εύρους απόδοσης.

Η τελετή έναρξης

Η συνεδρίαση άνοιξε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΧΑ, παρουσία στελεχών της εταιρείας, εκπροσώπων των αναδόχων και πλήθους δημοσιογράφων. Το καμπανάκι για την έναρξη της διαπραγμάτευσης χτύπησε ο CFO της εταιρείας, Νίκος Καλαποθαράκης, ενώ ακολούθησε και ο CEO Γεράσιμος Καλογηράτος.

«Καλή θάλασσα και ούριους ανέμους», ευχήθηκε στην τελετή, δίνοντας το ναυτιλιακό στίγμα της έκδοσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε το νέο ομόλογο ως το πρώτο για το 2026 και το 230ό που διαπραγματεύεται στην αγορά του ΧΑ. Όπως σημείωσε, από το 2016 έχουν εκδοθεί 39 εταιρικά ομόλογα, με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 7 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αγοράς σταθερού εισοδήματος.

Από την πλευρά του, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχαήλ Φέκκας, υπογράμμισε ότι «η κεφαλαιαγορά δεν είναι σύνθημα, είναι μηχανισμός εμπιστοσύνης», επισημαίνοντας ότι η Αθήνα γίνεται για δεύτερη φορά «λιμάνι χρηματοδότησης» για μια ναυτιλιακή εταιρεία διεθνούς εμβέλειας.

Η τρίτη έκδοση σε πέντε χρόνια

Ο CEO της Capital Clean Energy Carriers, Γεράσιμος Καλογηράτος, χαρακτήρισε τη σημερινή έκδοση τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα για την εταιρεία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την τρίτη ομολογιακή έκδοση μέσα σε πέντε χρόνια. Όπως τόνισε, η αγορά σταθερού εισοδήματος έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστη πλατφόρμα άντλησης κεφαλαίων.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης νέων πλοίων, ενισχύοντας το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας στον τομέα της καθαρής ενέργειας και της ναυτιλίας.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και οι υπογραφές μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και του ΧΑ σφράγισαν μια ακόμη επιτυχημένη εταιρική έκδοση, με τη συμμετοχή των βασικών αναδόχων της αγοράς και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.