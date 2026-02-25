Μόλις λίγα λεπτά αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του για την Κατάσταση του Εθνους το βράδυ της Τρίτης, ο βουλευτής των Δημοκρατικών στο Τέξας Αλ Γκριν απομακρύνθηκε από την αίθουσα, προφανώς επειδή κρατούσε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ένα πλακάτ που έγραφε: «ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΗΚΟΙ!».

Το πλακάτ αναφερόταν σε βίντεο που είχε κοινοποιήσει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα απεικονίζονταν ως πίθηκοι. Αν και ο Τραμπ διέγραψε αργότερα το βίντεο, αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη για την ανάρτησή του.

Επιχείρησαν να του αρπάξουν το πλακάτ από τα χέρια

Ο Γκριν καθόταν προς το μπροστινό και κεντρικό τμήμα της αίθουσας και κρατούσε ήδη το πλακάτ του πριν ακόμη εισέλθει ο πρόεδρος. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί του ζήτησαν να το κατεβάσει, ενώ άλλοι επιχείρησαν να του το αρπάξουν από τα χέρια.

Ο Γκριν παρέμεινε όρθιος και κρατούσε σιωπηλά το πλακάτ ακόμη και αφού ο Τραμπ άρχισε να μιλά.

View this post on Instagram A post shared by C-SPAN (@cspan)



Λιγότερο από δύο λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας, καθώς ο πρόεδρος δήλωνε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «μεγαλύτερες, καλύτερες, πλουσιότερες και ισχυρότερες από ποτέ», ο Γκριν απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Καθώς περπατούσε προς τον διάδρομο, φαινόταν να κουνά το μπαστούνι του και να ανταλλάσσει φορτισμένα λόγια με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο Πατ Φάλον (Ρεπουμπλικανός–Τέξας), ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει το πλακάτ.

View this post on Instagram A post shared by The Associated Press (AP) (@apnews)

«Απλώς του είπα ότι ήταν ντροπή», δήλωσε ο Φάλον αργότερα στην Washington Post μέσω γραπτού μηνύματος.

Το πρώτο περιστατικό

Ο Γκριν είχε απομακρυνθεί και τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Τραμπ απευθυνόταν σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου.

Τότε, ο Γκριν είχε διακόψει φωνάζοντας ότι ο Τραμπ «δεν έχει δικαίωμα» να περικόψει το Medicaid, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση το προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός–Λουιζιάνα).

Αφού ο Γκριν συνέχισε να φωνάζει και αρνήθηκε να καθίσει, ο Τζόνσον έδωσε εντολή στον αρχιφύλακα της Βουλής να τον απομακρύνει από την αίθουσα.