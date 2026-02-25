Η διαμάχη ανάμεσα στην Φενέρμπαχτσε και την Παρτίζαν παίρνει μεγάλες διαστάσεις μετά το προκλητικό πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της σερβικης ομάδας ήρθε η απάντηση από εκείνους της Φενέρ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τον περασμένο Νοέμβριο στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Βελιγράδι οι οπαδοί της Παρτίζαν ανέρτησαν ένα πανό που απεικόνιζε τον Μίλο Ομπίλιτς, ο οποίος δολοφόνησε τον Οθωμανό σουλτάνο Μουράτ Α΄ μαχαιρώνοντάς τον κατά τη διάρκεια της Πρώτης Μάχης του Κοσσυφοπεδίου το 1389. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε και βαρύτατο πρόστιμο από τη Euroleague στους Σέρβους.

Το βράδυ της Τετάρτης ήρθε η απάντηση από τους Τούρκους στο ίδιο μήκος κύματος. Το πανό έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Σερβία ήταν υποτελές κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1389 και απεικονίζει τον σουλτάνο Μουράτ Α΄ και Σέρβους στρατιώτες να γονατίζουν μπροστά του.

Οι οπαδοί της Φενέρ δεν έμειναν εκεί καθώς προχώρησαν την πρόκληση με δεύτερο πανό το οποίο έγραφε στα σέρβικα: «Είστε όλοι γιοι και κόρες της Τουρκίας». Η Παρτίζαν διαμαρτυρήθηκε ήδη για την ύπαρξη του συγκεκριμένου πανό και αναμένεται η αντίδραση της EuroLeague.