Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν 41χρονο οδηγό. Το ΙΧ που οδηγούσε συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη. Στο όχημα επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 13 πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν τη γυναίκα με τη χρήση διασωστικών εργαλείων και ανέσυραν τον 41χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 15, 2026

Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.