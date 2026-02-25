Αύξηση 2,3% κατέγραψαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Ιανουάριο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,3% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών των ετών 2025 και 2024.

Τα οικοδομικά υλικά

Ειδικότερα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε: Αγωγούς χάλκινους (6,7%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4%), Πλαστικούς σωλήνες (3,9%), Κουφώματα αλουμινίου (3,8%), Ντουλάπες ξύλινες (3,8%), Τούβλα (3,5%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (3,5%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,7%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,5%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,4%), Ηλεκτρική ενέργεια (2,3%), Μαρμαρόπλακες (2,1%) και Τσιμέντο (2%). Μείωση τιμής (0,3%) καταγράφηκε στον Σίδηρο οπλισμού.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι όλα τα οικοδομικά υλικά, οι αμοιβές εργασίας και διάφοροι άλλοι συντελεστές κόστους έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η ελληνική αγορά θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, με αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων.

Τα ακίνητα

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) βλέπει νέα άνοδο των τιμών και τη νέα χρονιά, αν και με μικρότερο ρυθμό.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον όπως και οι ανοδικές τάσεις των τιμών στην αγορά ακινήτων αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η ζήτηση δεν θα επηρεαστεί από διεθνείς μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικά για το υψηλότερων προδιαγραφών τμήμα της αγοράς εκτιμάται ότι η πορεία του θα συνεχίσει να είναι θετική, με τη δυναμική να τροφοδοτείται από το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών και επενδυτών, την καλή επίδοση του τουρισμού, τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και τη σταδιακή αναβάθμιση των υποδομών της χώρας.

Πηγή: ot.gr