Ο θάνατος του Νεμέσιο Οσεγκέρα ή «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) προκάλεσε κύμα βίας στο Μεξικό, με δεκάδες νεκρούς.

Η ανακοίνωση του θανάτου του έφερε τη βίαιη αντίδραση του καρτέλ, μέλη του οποίου απέκλεισαν δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, επιτέθηκαν σε βενζινάδικα, καταστήματα και τράπεζες και συγκρούστηκαν με τις μεξικανικές αρχές σε 20 πολιτείες.

Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε την αποστολή άλλων 2.500 στρατιωτών στο Χαλίσκο, ανεβάζοντας σε 10.000 τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την Κυριακή.

¡MÉXICO EN LLAMAS! La muerte de “El Mencho”, ha desatado un caos absoluto. El líder del CJNG, el grupo narco más potente del país, ha caído. ¿Estamos ante el fin de un imperio o el inicio de una guerra civil criminal? Te lo cuento en ESTE HILO (1/12) pic.twitter.com/ZhDsep0J5r — Memorias de Pez (@MemoriasPez) February 23, 2026

Πόσο απειλείται το Μουντιάλ;

Το «κεφάλι» του Ελ Μέντσο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανότατα θα μειώσει μέρος της πίεσης προς την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Όμως, με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου να πλησιάζει και το Μεξικό να είναι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, συνδιοργανώτρια χώρα, η κυβέρνηση της Σέινμπαουμ πρέπει να περιορίσει πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις αυτής της υπόθεσης, διαφορετικά ο κόσμος ενδέχεται να διστάσει να ταξιδέψει στο Μεξικό.

Πώς αντιδρούν τα καρτέλ

Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, τα καρτέλ συνήθως αντιδρούν με τρεις τρόπους αναφέρει το skynews.

Ο πρώτος είναι μια επίδειξη ισχύος, με στόχο να αποτρέψουν τις Aρχές από το να πραγματοποιήσουν νέες επιχειρήσεις. Kαι αυτό ακριβώς είναι ό,τι είδαμε να συμβαίνει.

Ο δεύτερος τρόπος είναι συχνά οι εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ φατριών του ίδιου καρτέλ ή οι πόλεμοι για τον έλεγχο περιοχών με άλλα καρτέλ που προσπαθούν να εισβάλουν σε ξένα εδάφη. Kάτι για το οποίο ήδη μιλούν μέλη συμμοριών.

Ο τρίτος είναι η κήρυξη πολέμου κατά της μεξικανικής κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας.

Ποιο είναι το καρτέλ του «Ελ Μέντσο»

Το συγκεκριμένο καρτέλ είναι διαβόητα βίαιο και αναξιόπιστο και οι διαμεσολαβητές των βρετανών δημοσιογράφων μας στο Μεξικό τους προειδοποιούσαν πάντα να μην επιχειρήσουν καν να το προσεγγίσουν.

Το CJNG, μαζί με το καρτέλ Σιναλόα, αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό μιας σειράς παράνομων ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και το οπιοειδές φαιντανύλη, ένα ναρκωτικό που παράγεται κυρίως στο Μεξικό και εξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σκοτώνει χιλιάδες χρήστες κάθε χρόνο. Το γεγονός ότι ο αρχηγός του σκοτώθηκε δεν σημαίνει ότι το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο βρίσκεται κοντά στο τέλος του.

Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην Κολομβία, το Εκουαδόρ, τη Βενεζουέλα και το Μεξικό. Και μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο, η μεξικανική κυβέρνηση δέχεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση να εντείνει τον αγώνα κατά των καρτέλ στο εσωτερικό της χώρας και να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα.