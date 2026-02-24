Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκε εκ νέου από σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Πλημμύρισαν 150.000 στρέμματα

Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει στον Έβρο, καθώς έσπασαν αναχώματα του ποταμού.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι πιθανή θραύση επιπλέον αναχωμάτων θέτει σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένους οικισμούς.

Η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού, η οποία λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξεπέρασε το όριο των 7 μέτρων και έφτασε τα 7,15 μ. παραμένει κρίσιμη.

Αν και η στάθμη υποχώρησε στα 6,75 μ., γεγονός που δημιουργεί σχετική αποκλιμάκωση, ο κίνδυνος παραμένει.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από την άκρη του χωριού, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών.



Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ρίψη χωμάτων και προσπάθεια στεγανοποίησης φρεατίου από όπου εκτιμάται ότι πέρασαν τα νερά προς τον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Πανοραμικά πλάνα

​Τα πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν το εύρος της καταστροφής, σε Αμόριο και Διδυμότειχο, καταγράφοντας το μέγεθος της υπερχείλισης που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, αλλά και εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση.

Η τρέχουσα κρίση χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη που έχει βιώσει η περιοχή από το 2015, με τις εικόνες από ψηλά να επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Οι πλημμυρισμένες εκτάσεις από δορυφόρο

Δορυφορικά δεδομένα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο υψηλής ανάλυσης Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από τη χώρα μας το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026, αποτυπώνουν εκτεταμένες πλημμυρισμένες περιοχές πέριξ του ποταμού Έβρου.

Οι πλημμύρες οφείλονται στα μεγάλα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί στην περιοχή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και στη θραύση κρίσιμων αναχωμάτων κατά μήκος της παρέβριας περιοχής της Κορνοφωλιάς, αλλά και σε άλλα σημεία όπως η Μάνδρα, με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύσουν τον κάμπο και αγροτικές εκτάσεις.

Ο χάρτης προέκυψε από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.