Συνεχίζονται οι εργασίες της 4ης φάσης του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα».

Λόγω των εργασιών, τις νυχτερινές ώρες θα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με κάποιους σταθμούς να κλείνουν νωρίτερα.

Ειδικότερα, οι σταθμοί Σύνταγμα (της Γραμμής 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος – Ελληνικό».

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι εργασίες θα διαρκέσουν ως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου, επομένως θα διεξάγονται τις εξής ημερομηνίες:

Δευτέρα 23 – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Κυριακή 1 – Πέμπτη 5 Μαρτίου

Κυριακή 8 -Πέμπτη 12 Μαρτίου

Κυριακή 15 – Πέμπτη 19 Μαρτίου

Οι αναχωρήσεις συρμών

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού -Φιξ στις 21:43).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις: