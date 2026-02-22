Από τα δόντια ενός λύκου κατάφερε να ξεφύγει ένας περιπατητής που είχε βγει χθες (21/2) το πρωί για τρέξιμο ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι,

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα» είπε στο ΕΡΤnews.

«Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», δήλωσε».

Στην περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι και άλλοι περιπατητές δήλωσαν ότι κινδύνευσαν. Ο Δήμος Αχαρνών ζητά από όσους επισκεφτούν την Πάρνηθα την Καθαρά Δευτέρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει σε ανάρτηση, δίνοντας τις παρακάτω οδηγίες.

Οι οδηγίες