Η βόλτα περιπατητών στην περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι παραλίγο να έχει άσχημη εξέλιξη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι περιπατητές δέχτηκαν επίθεση από λύκο χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Ο Δήμος Αχαρνών ζητά από όσους επισκεφτούν την Πάρνηθα την Καθαρά Δευτέρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.
Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή».
Οι οδηγίες σε περίπτωση που συναντήσετε λύκο
- Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.
- Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.
- Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.
- Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.
- Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές
- Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.