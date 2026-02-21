Η βόλτα περιπατητών στην περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι παραλίγο να έχει άσχημη εξέλιξη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι περιπατητές δέχτηκαν επίθεση από λύκο χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ο Δήμος Αχαρνών ζητά από όσους επισκεφτούν την Πάρνηθα την Καθαρά Δευτέρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.

Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή».

Οι οδηγίες σε περίπτωση που συναντήσετε λύκο