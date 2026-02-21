Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι επιβάλλει νέο παγκόσμιο δασμό 15% σε όλες τις εισαγωγές που εισέρχονται στις ΗΠΑ, με άμεση ισχύ. Ο νέος δασμός θα αντικαταστήσει τον παγκόσμιο δασμό 10% που ανακοίνωσε ο Τραμπ την Παρασκευή, λίγο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι μεγάλο μέρος του υφιστάμενου δασμολογικού καθεστώτος του ήταν παράνομο.

Για να επιβάλει το νέο δασμό, προσφεύγει σε ένα νομικό εργαλείο που ονομάζεται Τμήμα 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974. Σε γενικές γραμμές, η διάταξη, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν για δασμούς, επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως και 15% για διάστημα έως 150 ημερών, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκαλούνται από επίμονα εμπορικά ελλείμματα.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα εμπορίου εκτιμούν ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να επιτύχει την αύξηση των εσόδων με το Άρθρο 122 για σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω του χρονικού περιορισμού. Προς το παρόν, ο νόμος δίνει χρόνο στην ομάδα του Τραμπ να χαράξει στρατηγική για πιο εξατομικευμένους δασμούς, χρησιμοποιώντας άλλα νομικά μέσα. Σε ομιλία του την Παρασκευή, ο Τραμπ δεσμεύθηκε να επαναφέρει τους δασμούς σε «ενδεχομένως υψηλότερα» επίπεδα.

Πώς συγκρίνεται ο δασμός με εκείνους που καταργήθηκαν

Ο νέος παγκόσμιος δασμός 15% μοιάζει πολύ με το δασμολογικό καθεστώς που θέσπισε ο Τραμπ χρησιμοποιώντας τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act), το οποίο το δικαστήριο καταργησε την Παρασκευή. Ο νέος δασμός εφαρμόζεται ευρέως, όπως και οι παγκόσμιοι δασμοί 10% που θέσπισε τον περασμένο Απρίλιο με την Ieepa.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το νέο 15% υπολείπεται του επιπέδου των δασμών που ο Τραμπ κατέληξε να εφαρμόσει σε αρκετούς μεγάλους εμπορικούς εταίρους με το Ieepa. Για παράδειγμα, οι δασμοί του στις κινεζικές εισαγωγές πέρυσι έφτασαν στο 145% στο αποκορύφωμά τους. Ακόμη και μετά τη σύναψη συμφωνιών με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, η ομάδα του Τραμπ συχνά συμβιβαζόταν με συντελεστές της τάξης του 15% έως 20%.

Ο νέος δασμός έχει επίσης ημερομηνία λήξης. Το άρθρο 122 ορίζει ότι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ μόνο για 150 ημέρες, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει παράταση, κάτι που, σύμφωνα με εμπορικούς εμπειρογνώμονες, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Γιατί έχει εξουσία βάσει του Άρθρου 122

Το Ieepa και το Άρθρο 122 έχουν διαφορετική δομή. Παράλληλα, επιτρέπει στον πρόεδρο να λαμβάνει μέτρα για τη ρύθμιση της οικονομίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν αναφέρει ρητά τίποτα σχετικά με την εξουσία επιβολής δασμών. Το Ieepa επιτρέπει επίσης στον πρόεδρο να λαμβάνει μέτρα που στοχεύουν συγκεκριμένες χώρες.

Το άρθρο 122 εξουσιοδοτεί συγκεκριμένα τον πρόεδρο να αντιμετωπίσει «μεγάλα και σοβαρά» ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών μέσω δασμών έως και 15%. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το μεγάλο και επίμονο εμπορικό έλλειμμα της χώρας και ο κίνδυνος απότομης υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ αποτελούν «θεμελιώδη διεθνή προβλήματα πληρωμών» που το άρθρο 122 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει.

Νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι το ζήτημα του κατά πόσον τα τρέχοντα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 122 θα μπορούσε κάλλιστα να τεθεί υπό συζήτηση, με πιθανό αποτέλεσμα την άσκηση προσφυγών ενώπιον των δικαστηρίων στο μέλλον.

Σε αντίθεση με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Ieepa, οι δασμοί που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 122 δεν μπορούν να είναι συγκεκριμένοι για κάθε χώρα. Αντίθετα, πρέπει να εφαρμόζονται καθολικά σε όλες τις εισαγωγές — εξ ου και ο γενικός δασμός 15%.

Οι νέοι δασμοί περιλαμβάνουν εξαιρέσεις ή ειδικές συνθήκες;

Ναι. Το δασμολογικό καθεστώς που επέβαλε ο Τραμπ πέρυσι περιελάμβανε εξαιρέσεις για μια σειρά προϊόντων, κυρίως για λόγους εθνικής ασφάλειας ή επειδή ορισμένα προϊόντα ήταν δύσκολο να παρασκευαστούν στις ΗΠΑ.

Οι εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 122 φαίνεται να αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό εκείνες που εφάρμοσε προηγουμένως ο Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση σχετικά με τον δασμό 10% που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή.

Τα προϊόντα που έχουν ήδη εξαιτηθεί, όπως ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα, κρίσιμα ορυκτά και προϊόντα που σχετίζονται με την άμυνα, δεν θα υπόκεινται στον δασμό, σύμφωνα με τη δήλωση. Τα προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό που προστατεύονται ήδη από μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που καλύπτει αυτές τις χώρες και τις ΗΠΑ θα εξαιρούνται επίσης.

Υπάρχουν άλλοι νόμοι που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να επιβάλει περαιτέρω δασμούς

Ναι, και πάλι. Το άρθρο 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 επιτρέπει στους προέδρους να επιβάλλουν δασμούς σε συγκεκριμένους τομείς για λόγους εθνικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, η ομάδα του Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το άρθρο 232 για να επιβάλει δασμούς στον χάλυβα, το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα και την ξυλεία, καθώς και για να ξεκινήσει έρευνες σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς και άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα χρησιμοποιήσει και ένα άλλο τμήμα του Νόμου για το Εμπόριο του 1974, το άρθρο 301, για να επιβάλει περαιτέρω δασμούς. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στον Τραμπ να επιβάλει πιο μόνιμους δασμούς, όπως αυτούς που επέβαλε στην Κίνα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αρκεί η κυβέρνηση να μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε σχέση με τα προϊόντα που στοχεύονται.

Για τον Τραμπ, το μειονέκτημα της χρήσης είτε του άρθρου 232 είτε του άρθρου 301 είναι ότι μπορούν να οδηγήσουν σε δασμούς μόνο μετά την ολοκλήρωση των ερευνών για τις φερόμενες απειλές κατά της χώρας. Αυτές οι έρευνες συχνά διαρκούν μήνες.

Το 15% εφαρμόζεται επιπλέον των υφιστάμενων δασμών

Σύμφωνα με τη δήλωση του Λευκού Οίκου στις 20 Φεβρουαρίου, ο νέος δασμός δεν θα προστεθεί στους δασμούς που επιβάλλονται βάσει του Άρθρου 232. Αυτό σημαίνει ότι κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χαλυβουργία, που ήδη υπόκεινται σε δασμούς 25% έως 50%, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 15%.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε εάν ο νέος δασμός θα επιβληθεί επιπλέον των υφιστάμενων δασμών του Άρθρου 301. Οι «αμοιβαίοι» δασμοί κατά της Κίνας που ακύρωσε το δικαστήριο επιβλήθηκαν επιπλέον των δασμών του Άρθρου 301 που επιβλήθηκαν σε ορισμένα κινεζικά προϊόντα.

Τι γίνεται με τον κανόνα «de minimis»

Το κενό του κανόνα «de minimis» επέτρεπε στις εισαγωγές χαμηλής αξίας να εισέρχονται στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς, έως ότου ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το Ieepa, σταμάτησε τη χρήση του για τις κινεζικές αποστολές τον περασμένο Μάιο και για όλες τις εισαγωγές τον περασμένο Ιούλιο.

Αυτό σήμαινε ότι οι πωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Shein και Temu, καθώς και δεκάδες άτομα που πωλούν στο eBay και το Etsy, δεν μπορούσαν πλέον να στέλνουν αγαθά αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο απευθείας σε αμερικανικά νοικοκυριά χωρίς να συμπληρώνουν λεπτομερή τελωνειακά έγγραφα και να πληρώνουν δασμούς.

Αν και το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε άμεσα με το de minimis, η απόφασή του σχετικά με τη χρήση του Ieepa από τον Τραμπ φάνηκε να θέτει σε κίνδυνο το κλείσιμο του κενού. Ωστόσο, το Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε την Παρασκευή τη συνέχιση της αναστολής του παραθυράκιου και δήλωσε ότι όλα τα προϊόντα de minimis θα υπόκεινται στον νέο προσωρινό δασμό που προσαρμόστηκε στο 15% το Σάββατο.

Το μεγάλο νομοσχέδιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τους φόρους και τις δαπάνες που ψηφίστηκε πέρυσι περιλαμβάνει μια διάταξη για την κατάργηση του κανόνα de minimis από τον Ιούνιο του 2027.