Τα αντίποινα του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ συνεχίζονται. Ο αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι θα αυξήσει τους παγκόσμιους δασμούς από 10 σε 15% για «όλες τις χώρες που εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ».

Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε «γελοία, κακογραμμένη και εξαιρετικά αντιαμερικανική» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή, εξοργισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ διέταξε την άμεση επιβολή δασμού 10% σε όλες τις εισαγωγές, επιπλέον των υφιστάμενων δασμών. Ο νόμος του επιτρέπει να επιβάλει φόρο έως 15% για 150 ημέρες, αν και αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διοίκησή του θα εργαστεί για την έκδοση νέων και «νομικά επιτρεπτών» δασμών, ανέφερε.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τους δασμούς

«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από ΠΟΛΛΟΥΣ μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονταν» τις ΗΠΑ για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!!»

