Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, καθώς στη Μέση Ανατολή παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων και κλιμάκωση της έντασης τα τελευταία 24ώρα.

«Υποθέτω ότι μπορώ να πω πως το εξετάζω», δήλωσε ο Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης επίθεσης στη χώρα. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απειλών του προέδρου προς την Τεχεράνη για στρατιωτική δράση, εάν δεν υπάρξει συμφωνία στις διμερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Τι απαντάει η Τεχεράνη

Από την πλευρά της πάντως, η Τεχεράνη εμφανίζεται να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και ξεκαθάρισε ότι «δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά σε περίπτωση επίθεσης θα απαντήσουμε αποφασιστικά». Ταυτόχρονα, μέσω επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιστολή του Ιρανού αντιπροσώπου αναφέρει συγκεκριμένα δημόσια δήλωση του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία, εάν το Ιράν δεν συνάψει συμφωνία, οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις όπως το Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο στο Φέρφορντ, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή επίθεση. Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της συνεχούς μετακίνησης και συγκέντρωσης στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή, η δήλωση αυτή «δεν πρέπει να εκληφθεί ως απλή ρητορική», αλλά αντιπροσωπεύει «πραγματικό κίνδυνο στρατιωτικής επιθετικότητας» με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή» και «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Πυκνώνουν οι αναφορές για επίθεση

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο, συμπεριλαμβανομένης της Wall Street Journal, ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος, με στόχο να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη ώστε να αποδεχθεί τους όρους για μια νέα πυρηνική συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, το σενάριο προβλέπει στοχευμένη επίθεση σε λίγες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις ως αρχικό βήμα, πριν από τυχόν ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία. Εφόσον εγκριθεί, το πλήγμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός ημερών.