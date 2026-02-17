Το Ιράν και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια κατανόηση ως προς τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» κατά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο απομένει ακόμη αρκετή δουλειά, σημείωσε μετά το πέρας των συνομιλιών στη Γενεύη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως ανέφερε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, η πρόοδος που σημειώθηκε δεν σημαίνει ότι επίκειται άμεσα συμφωνία, αλλά ότι έχει πλέον ανοίξει ο δρόμος προς αυτήν. Στις συνομιλίες της Γενεύης συμμετείχαν, εκτός από τον Αμπάς Αραγτσί, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ τη διαμεσολάβηση είχε αναλάβει το Ομάν.

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι θέλει να σταματήσουν οι ΗΠΑ να απειλούν με χρήση βίας

Μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, ο Αραγτσί σημείωσε πως «κάθε ρητή αναφορά στο ενδεχόμενο χρήσης βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τερματιστεί άμεσα και άνευ όρων», αλλά και ότι «το Ιράν συζήτησε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο πλαίσιο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν με τον Οργανισμό στη Γενεύη».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας έχει ανοίξει και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη και διαπραγματευμένη λύση. Οποιαδήποτε διαρκής συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν».

Η ρητορική ένταση, αλλά και στο πεδίο παραμένουν

Νωρίτερα, τα ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε προσωρινό μερικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — μιας κρίσιμης παγκόσμιας οδού μεταφοράς πετρελαίου — την ώρα που διεξάγονταν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον έχει αποστείλει ναυτική δύναμη στην περιοχή του Κόλπου, ασκώντας πίεση στην Τεχεράνη για να προχωρήσει σε παραχωρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη ίσως είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησής του θα αποτύχει.

Την ώρα που ξεκινούσαν οι συνομιλίες στη Γενεύη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι τμήματα του στρατηγικής σημασίας στενού θα έκλειναν για λίγες ώρες λόγω «μέτρων ασφαλείας», καθώς οι επίλεκτοι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης πραγματοποιούσαν στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή.

Στο παρελθόν, η Τεχεράνη έχει απειλήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της, κίνηση που θα μπορούσε να διακόψει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και να εκτοξεύσει τις τιμές του αργού.