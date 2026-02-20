Στη συνέντευξή του στο TO BHMA International Edition, ο βραβευμένος ιστορικός Ρόντερικ Μπίτον ξεκινά με μια σαφή και ανησυχητική διαπίστωση: η σημερινή πολιτική αναταραχή φέρει έντονες ομοιότητες με τη δεκαετία του 1930. Η άνοδος του λαϊκισμού, η πόλωση, η διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών και η πίεση στο κράτος δικαίου θυμίζουν τα εύθραυστα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν η δημοκρατία στην Ευρώπη ήταν ακόμη νέα και ευάλωτη.

Ο Μπίτον δεν υποστηρίζει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται μηχανικά ούτε ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Προειδοποιεί, όμως, ότι ορισμένα μοτίβα επανεμφανίζονται. Όπως επισημαίνει, η δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ η «κανονικότητα» της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η δημοκρατία, υποστηρίζει, δεν ήταν ποτέ η προεπιλεγμένη συνθήκη της Ευρώπης. Ιστορικά ήταν η εξαίρεση. Αυτό που έχει επιβιώσει με μεγαλύτερη συνέπεια είναι η αρχή του κράτους δικαίου – που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα ως ισονομία, ισότητα ενώπιον του νόμου.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει μια διάβρωση της δημοκρατίας σε αρκετές χώρες. Από ιστορικής άποψης, αποτελούν τέτοιοι κύκλοι αστάθειας φυσιολογικό χαρακτηριστικό της;

Σε αυτό που πρέπει να είμαστε σαφείς είναι ότι η δημοκρατία, αν και ξεκίνησε στην Ευρώπη, και φυσικά ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι στην πραγματικότητα ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Μπορεί να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν ζήσει υπό μη δημοκρατικά καθεστώτα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι έχουν ζήσει υπό δημοκρατικά.

Πιστεύω λοιπόν ότι οι τρέχουσες αναταραχές και οι τρέχουσες απειλές για τη δημοκρατία, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι πολύ ανησυχητικές. Επειδή θυμίζουν έντονα παρόμοιες αναταραχές που συνέβησαν όταν η δημοκρατία ήταν ακόμη πιο πρόσφατη στην Ευρώπη – δηλαδή, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Και φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της περιόδου που ζούμε τώρα και της δεκαετίας του 1930.

Αλλά από μια μακροπρόθεσμη οπτική γωνία, μου φαίνεται ότι το θεμελιώδες χαρακτηριστικό, το μόνο στοιχείο που μπορεί κανείς να εντοπίσει σε όλη την ευρωπαϊκή ιστορία από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων μέχρι σήμερα, δεν είναι η δημοκρατία, αλλά το κράτος δικαίου.

Και, όπως έκαναν για πολλά πράγματα, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια λέξη για αυτό. Την ονόμαζαν «ισονομία», την ιδέα ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και οι νόμοι είναι αμερόληπτοι και ισχύουν για όλους.

Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες για τις αρχαίες ελληνικές πόλεις-κράτη. Και ενώ ο ρωμαϊκός πολιτισμός ιδρύθηκε με βία, διατηρήθηκε με νόμο.

Πιστεύετε ότι διακυβεύεται το κράτος δικαίου, το κράτος του διεθνούς δικαίου, ο κανόνας που τηρούν οι ευρωπαϊκές χώρες;

Λοιπόν, ναι, νομίζω πως ναι.

Θα έχουμε έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο;

Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Καταρχάς, αναρωτιέμαι σοβαρά αν το κράτος δικαίου εξακολουθεί να ισχύει εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για αυτούς.

Αλλά το διεθνές κράτος δικαίου είναι ένα πολύ πιο πρόσφατο φαινόμενο. Και είναι πολύ πιο εύθραυστο. Ποτέ δεν είχαμε στην πραγματικότητα, αν και οι Ρωμαίοι είχαν το «eus gentium», την έννοια του δικαίου των εθνών.

Έτσι, όπως οι Αμερικανοί σήμερα, οι Ρωμαίοι αποφάσιζαν ποιοι ήταν οι νόμοι και τους μοίραζαν σε όλους τους άλλους.

Και έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες από την εποχή των Ρωμαίων, ή ακόμα και των αρχαίων Ελλήνων, για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των κρατών.

Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι αυτές ήταν πάντα ασταθείς και ότι το διεθνές κράτος δικαίου, το διεθνές σύστημα που αναγνωρίζουμε και θεωρούμε δεδομένο μέχρι πρόσφατα, χρονολογείται από το 1945 και όχι στην πραγματικότητα πριν. Έτσι, η ιστορία έχει πραγματικά πολύ λίγα να μας προσφέρει όσον αφορά το πώς να αποφύγουμε τον πόλεμο.

Σε όλο τον κόσμο σήμερα, βλέπουμε λαϊκισμό, βλέπουμε πόλωση. Υπάρχουν όμως μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την Ελλάδα;

Οι Έλληνες δοκίμασαν τον λαϊκισμό και του γύρισαν την πλάτη. Αλλά τους προκάλεσε τρομερά βάσανα πριν το κάνουν. Πολλές από τις εσωτερικές διαιρέσεις και τραγωδίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας έχουν στραφεί σε μια μάλλον ωμή λαϊκιστική αντίληψη του έθνους. Θέλω να πω, ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε ένας πολύ πικρός εμφύλιος πόλεμος που διεξήχθη στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1940.

Ένα μάθημα που πήρα γράφοντας την ιστορία της Ελλάδας ως σύγχρονου έθνους είναι ότι τα τελευταία 300 χρόνια, ο ελληνικός πληθυσμός, ο ελληνικός λαός γενικότερα, έχει βιώσει σχεδόν κάθε συμφορά που η ιστορία μπορεί να επιφέρει σε ένα έθνος. Αλλά την ξεπέρασε. Και ελπίζω να έχουν μάθει από αυτές τις συχνά πολύ πικρές, πολύ βίαιες εμπειρίες.

Νομίζω ότι αν οι άνθρωποι διάβαζαν την ελληνική ιστορία, θα έβλεπαν πολλές παγίδες και πολλούς κινδύνους· πολλά πράγματα που η Ευρώπη στο σύνολό της, ή άλλα έθνη, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποφύγουν.

Μερικές φορές νιώθουμε οι κοινωνίες να μην μαθαίνουν τα πάντα από την ιστορία — ή, ίσως, ότι δεν την ερμηνεύουν αρκετά προσεκτικά. Πιστεύετε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως συχνά λέμε;

Μαθαίνουν οι άνθρωποι από την ιστορία; Ένας Ούγγρος σχολιαστής, νομίζω, είπε ότι εμείς οι Ούγγροι δυστυχώς πάντα επιλέγουμε τη λάθος πλευρά στην ιστορία.

Αλλά μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Όχι. Αλλά όταν εξετάζεις την ιστορία σε μια μακρά περίοδο, σίγουρα μπορείς να εντοπίσεις μοτίβα. Και υπάρχει ένα είδος μορφής στα γεγονότα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά περίπλοκο, επειδή στην πραγματικότητα υπάρχει ένα σχήμα στα ίδια τα γεγονότα.

Αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που ονομάζουμε ιστορία να αφορά στην πραγματικότητα την αφήγηση της ιστορίας. Είναι η οργάνωση γεγονότων που μπορεί να φαίνονται αρκετά τυχαία σε μια ακολουθία, σε μια αφήγηση. Κατά κάποιο τρόπο, τα ακατέργαστα γεγονότα από μόνα τους, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι στην πραγματικότητα ιστορία.

Είναι απλώς πράγματα που συμβαίνουν. Έτσι, η Ιστορία είναι η δουλειά της σύνδεσης. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε, ο τρόπος που κατανοούμε τα πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Υποθέτω ότι αυτό που ρωτάω είναι αν το πάθος υπάρχει στα ακατέργαστα γεγονότα ή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτά τα γεγονότα; Και νομίζω ότι είναι κάπου ενδιάμεσα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν μοτίβα. Και όταν είπα ότι μπορούσα να δω πολλές ομοιότητες μεταξύ των τελευταίων ετών και της δεκαετίας του 1930, αυτό είναι ένα πολύ σαφές παράδειγμα.

Αυτό που νομίζω είναι ότι ο ιστορικός δεν δικαιούται ποτέ να πει είναι το εξής: επειδή συνέβη έτσι τότε, θα συμβεί ξανά στο μέλλον. Όλοι θέλουμε απεγνωσμένα να δούμε το μέλλον, ή νομίζουμε ότι μπορούμε, αλλά δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Η ιστορία σταματά στο παρόν, στην παρούσα στιγμή. Αλλά αυτό που μπορούμε μερικές φορές να κάνουμε είναι να ανακατασκευάσουμε ή να αναδιοργανώσουμε αυτά τα μοτίβα υπό το πρίσμα του πού βρισκόμαστε σήμερα.

Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη πορεία δράσης υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεδομένων όσων γνωρίζουμε για παρόμοιες περιστάσεις στο παρελθόν.

Αν λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στη δεκαετία του 1930, τι κάνουμε για να αποφύγουμε τη στιγμή που ο Χίτλερ θα κάνει συμφωνία με τον Στάλιν και θα εισβάλουν μαζί στην Πολωνία και θα τη μοιράσουν μεταξύ τους; Τι θα μπορούσε να είχε κάνει κανείς διαφορετικά;

Ή, μάλλον, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε; Επειδή ούτε η ιστορία μπορεί να ξαναγραφεί. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να αποφύγουμε μια παρόμοια κατάσταση; Για άλλη μια φορά, δεν ξέρω την απάντηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη; Μπορεί η ιστορία να παίξει κάποιο ρόλο εδώ;

Ξέρετε, τα έθνη δεν υπάρχουν. Δημιουργούνται από τους ανθρώπους. Και στις εκλογές του 2013-2014 στην Ουκρανία και στις διαδηλώσεις που προηγήθηκαν, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν αποφασίσει ότι ήθελαν να είναι μέρος της Ευρώπης, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μέρος της Ρωσίας, η οποία ήταν ο παλιός τους αφέντης.

Και, παραδόξως, αυτή η επιθυμία έφερε κοντά ανθρώπους που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν πολλά κοινά… Αυτό που εννοώ είναι ότι δεν είχαν στην πραγματικότητα εθνική ιστορία, και αυτή η επιθυμία δημιούργησε ένα έθνος από… ανόμοια στοιχεία. Και, αν μου επιτρέπεται να το πω, επειδή δεν θέλω να προσβάλω τους Έλληνες φίλους μου, υπάρχουν ομοιότητες εδώ με την Ελληνική Επανάσταση. Διότι, ως μια ενοποιημένη μονάδα, το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε πραγματικά μέσα από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Ήταν στην πραγματικότητα ο αγώνας για ανεξαρτησία και η απειλή της πλήρους εξόντωσης που δημιούργησαν ένα έθνος από την απόλυτη ανάγκη. Το 1996, ο Σάμιουελ Χάντινγκτον έγραψε σε ένα διάσημο βιβλίο με τίτλο « Η Σύγκρουση των Πολιτισμών», ότι η πιθανότητα διάλυσης της Ουκρανίας σε έναν εμφύλιο πόλεμο όπως η Γιουγκοσλαβία ήταν μεγαλύτερη από την πιθανότητα οι Ουκρανοί να πολεμήσουν ποτέ τους Ρώσους. Και δεδομένου του τι συνέβαινε στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 1990, μπορούσες να καταλάβεις τι εννοούσε, επειδή θα μπορούσε να είχε συμβεί και στην Ουκρανία. Έτσι, ήταν στην πραγματικότητα η εξωτερική απειλή της Ρωσίας που κατέστησε δυνατό το ουκρανικό έθνος.

Αναφερθήκατε νωρίτερα στην Ελληνική Επανάσταση. Ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τον ιστορικό ρόλο και την κληρονομιά του Καποδίστρια.

Είναι μια αξιοσημείωτη προσωπικότητα και μοναδική από πολλές απόψεις. Καταγόταν από την Κέρκυρα και ανατράφηκε υπό την Ενετική Αυτοκρατορία, όπου τα ιταλικά ήταν η κοινή γλώσσα των ανώτερων τάξεων.

Πήγε στη Ρωσία, όπου έγινε υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου. Αργότερα, ήταν εξόριστος στην Ελβετία και μετά ήρθε εδώ ως… κυβερνήτης , που οι άνθρωποι μεταφράζουν ως «πρόεδρος», αν και ο «κυβερνήτης» είναι καλύτερος. Και μετά δολοφονήθηκε. Αν και κάποιοι λένε ότι ήταν για προσωπικούς λόγους, ουσιαστικά έθεσε ως στόχο να επιβάλει την τάξη σε μια κοινωνία σε πλήρη αταξία μετά την επανάσταση.

Οι αρχές του ήταν αρκετά αυταρχικές, φυσικά, επειδή είχε μάθει την πολιτική του τέχνη στην τσαρική Ρωσία. Όλα αυτά τον καθιστούν έναν άτυπο Έλληνα. Η νοοτροπία του διαμορφώθηκε και αργότερα αναπτύχθηκε με τρόπο αρκετά διαφορετικό από την πλειοψηφία των Ελλήνων εκείνης της εποχής. Νομίζω ότι ήταν βαθιά πατριώτης.

Νοιαζόταν για την Ελλάδα και ήθελε πραγματικά το καλύτερο για το έθνος. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν κατάλαβε πραγματικά τους ανθρώπους που κυβερνούσε. Και σίγουρα δεν τον καταλάβαιναν.

Πιστεύετε ότι έχουμε την ευθύνη να διδάξουμε την ιστορία με ειλικρίνεια στις νεότερες γενιές; Και είναι καν δυνατόν να μιλάμε για απόλυτη αλήθεια όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα;

Όπως είπα, η ιστορία είναι δύο πράγματα που αλληλεπικαλύπτονται: είναι τα ακατέργαστα γεγονότα, αλλά είναι και η αφήγηση αυτών των γεγονότων. Επειδή τα γεγονότα δεν σημαίνουν τίποτα μέχρι να τα συνδυάσεις σε μια αφήγηση. Αλλά μόλις ο ιστορικός το κάνει αυτό, τα διαστρεβλώνει επίσης με κάποιους τρόπους. Επειδή κάθε αφήγηση είναι μια σειρά από επιλογές ως προς το τι μένει και τι παραλείπεται.

Αν αφηγείσαι την ιστορία, είναι σαν να σχεδιάζεις μια γραμμή σε έναν χάρτη, και δεν νομίζω ότι υπάρχει ο ιδανικός τρόπος για να το κάνεις αυτό. Πάρτε αυτό το παράδειγμα από την πρώτη μου εμπειρία με την ιστορία στο δημοτικό σχολείο, όταν ήμουν επτά ή οκτώ ετών. Λοιπόν, η ιστορία που μας διδάσκονταν στο Εδιμβούργο δεν ήταν η ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν η ιστορία της Σκωτίας. Και μεγάλωσα με αιματηρές μάχες και πολιορκίες στις οποίες ο εχθρός ήταν πάντα Άγγλοι. Μόνο αργότερα, όταν έζησα στην Αγγλία, έμαθα την ιστορία από τα παιδιά μου στη Βρετανία για τη Μάχη του Μπάνοκμπερν, και τους Σκωτσέζους που έσκαβαν λάκκους και έβαζαν πασσάλους μέσα για να πέσει μέσα το αγγλικό ιππικό.

Οι Άγγλοι κατέλαβαν το κάστρο στο Εδιμβούργο. Και μια χειμωνιάτικη νύχτα, ένας γενναίος Σκωτσέζος σκαρφάλωσε την απόκρημνη πρόσοψη του γκρεμού εκεί στη βροχή, που ήταν το μόνο μέρος που όλοι θεωρούσαν αδύνατο να σκαρφαλώσουν. Αλλά τα κατάφερε, μπήκε στο κάστρο και άνοιξε τις πύλες και οι Σκωτσέζοι όρμησαν μέσα και σφαγίασαν όλους τους Άγγλους. Οπότε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, αλλά πρέπει επίσης να το ξεπεράσεις, κατά κάποιο τρόπο.

Είστε ακαδημαϊκός και καθηγητής που συχνά έρχεται σε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης και μιλάει σε δημοσιογράφους. Πώς αξιολογείτε τον ρόλο των ιστορικών στη σημερινή δημόσια συζήτηση; Πιστεύετε ότι έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο;

Ω, ναι, πολύ περισσότερο από ποτέ.

Εννοώ, για να πάρουμε για άλλη μια φορά ένα συγκεκριμένο και συγκλονιστικό παράδειγμα, όταν ο Πούτιν αρχίζει να γράφει ιστορία, κάτι πάει πολύ σοβαρά λάθος. Επειδή δεν θέλεις να γράφεται ιστορία από ανθρώπους που έχουν επίσης το δάχτυλο στο κουμπί των πυρηνικών.

Χρειαζόμαστε ιστορικούς. Και δεν είναι καν για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί όπως έλεγα, δεν υπάρχει απαραίτητα ένα οριστικό αρχείο. Όχι, χρειαζόμαστε ιστορικούς για να συνεχίζουν να αφηγούνται και να ξαναδιηγούνται την ιστορία – τα γεγονότα – υπό το πρίσμα της κατάστασης που βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Πώς διαμορφώνουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τον ρόλο των ιστορικών και του δημόσιου διαλόγου σήμερα; Και πώς επηρεάζει η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης αυτό το τοπίο;

Για να είμαι ειλικρινής, βρίσκω και τα δύο αυτά πράγματα αρκετά τρομακτικά. Και, ξέρετε, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχαμε τον Τύπο. Αυτό χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και επέτρεπε σε διάφορους ανθρώπους να λένε πράγματα που δεν τους επιτρεπόταν να πουν πριν από αυτό. Κάτι που πυροδότησε πάθη και οδήγησε σε διάφορες δυνητικά καταστροφικές καταστάσεις.

Και αν σκεφτείτε τον κόσμο των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών και την πολιτική τους, τα της πόλεως , όπως λένε, οι υποθέσεις της πόλης-κράτους. Λοιπόν, υπήρχαν μόνο άνδρες σε αυτόν τον κόσμο, και επρόκειτο για άνδρες που μιλούσαν μεταξύ τους, και είμαι σίγουρος ότι φώναζαν με όλη τους τη δύναμη, όπως ακριβώς ακούτε τους ανθρώπους να κάνουν εδώ σήμερα. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό η αρχαία αγορά εδώ στην Αθήνα να ήταν κάπως σαν ένα φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης. Ένα είδος αρχαίας σφαίρας του Twitter.

Εξετάζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, πότε και γιατί οι άνθρωποι επέλεξαν να ξεκινήσουν επαναστάσεις; Τι είδους κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές δυσκολίες τείνουν να ωθούν τις κοινωνίες σε αυτό το σημείο;

Έχω μία απλή απάντηση για την εποχή μας, και αυτή είναι η οικονομική κρίση του 2008.

Και, πάλι, αυτή είναι μια από τις παραλληλισμούς που κάνω με τη δεκαετία του 1930, όταν το κραχ του 1929 οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση. Και είμαι βέβαιος ότι, χωρίς αυτή την οικονομική κατάρρευση, δεν θα χρειαζόταν να είχε υπάρξει ένας Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Φοβάμαι ότι τα λαϊκιστικά φαινόμενα για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα οδηγούν σε συγκρούσεις από την ίδια τους τη φύση. Διότι, πέρα ​​από την πολιτική και τις ιδεολογίες, οι άνθρωποι έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο να χειροτερεύει. Εδώ στην Ελλάδα, φυσικά, χειροτέρεψε πολύ για ένα διάστημα.

Και νομίζω ότι υπάρχει μια άλλη πτυχή σε αυτό, η οποία μπορεί να είναι μοναδική στον σύγχρονο κόσμο μας. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι έχουν συνηθίσει τα πράγματα να βελτιώνονται συνεχώς. Οι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι θα απολαμβάνουν καλύτερες συνθήκες, θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα, θα έχουν καλύτερα σπίτια από ό,τι οι γονείς τους, και ούτω καθεξής. Και αυτό ίσχυε για αρκετές γενιές, και ιδιαίτερα για τη δική μου. Αλλά οι νεότερες γενιές δεν το βλέπουν αυτό.

Και επειδή οι προσδοκίες τους παραμένουν πολύ υψηλές, πικραίνονται. Στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στρέφονται σε εξαιρετικά λαϊκιστές πολιτικούς.

Υπήρχε ο Φράνκο στην Ισπανία, υπήρχε ο Μουσολίνι στην Ιταλία, υπήρχε ο Χίτλερ στη Γερμανία. Και, ξέρετε, ποιοι ήταν αυτοί; Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να μην τους ήθελε απαραίτητα ιδιαίτερα, αλλά δεν είχαν και μεγάλες ελπίδες πουθενά αλλού.

Τους επέτρεψαν να έρθουν στην εξουσία. Και μόλις ήρθαν στην εξουσία, ο λαός δεν μπορούσε να τους σταματήσει.

Πόσο εξαρτάται η ιστορία από τις ατομικές προσωπικότητες; Θα μπορούσε η παρουσία ηγετών όπως ο Αντενάουερ ή ο Τσόρτσιλ να αλλάξει ριζικά το σημερινό πολιτικό τοπίο;

Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Είναι αυτό που αποκαλούν «θεωρία του μεγάλου ανθρώπου» της ιστορίας.

Πιστεύω ότι πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην ιστορία οφείλονται στις πράξεις και την προσωπικότητα συγκεκριμένων ατόμων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Και ένα από τα εξαιρετικά πράγματα στην ιστορία, νομίζω, είναι γιατί οι αποφάσεις ή οι πράξεις ενός ανθρώπου – και συνήθως είναι ενός ανθρώπου – σε μια συγκεκριμένη στιγμή μπορούν να είναι τόσο απίστευτα σημαντικές, με αντίκτυπο που δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν. Θέλω να πω, το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος.

Αφού κέρδισε τη μάχη του, αποφάσισε ότι θα ασπαζόταν τον Χριστιανισμό και θα έδινε όλα τα χρήματα στις εκκλησίες και θα ανακαλούσε τη σύνοδο των επισκόπων στη Νίκαια.

Ήταν απλώς ένας άνθρωπος ανάμεσα σε πολλούς που αγωνίζονταν για να γίνουν αυτοκράτορες, και κέρδισε. Και αποφάσισε να συμμαχήσει με τη μειονότητα των χριστιανών.

Γιατί να συμβαίνει αυτό; Αν το εξετάσουμε μέσα από τη θρησκευτική ιστορία, θα βρούμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Αλλά αν το δούμε από κοσμική άποψη, νομίζω ότι στην πραγματικότητα καταλήγουμε σε ιδιορρυθμίες. Η ιστορία είναι γεμάτη με τέτοιες στιγμές.

Σας ευχαριστώ πολύ, Καθηγητά.

Ηταν χαρά μου.

Ο Ρόντερικ Μπίτον θα συμμετάσχει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI , που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026. Οι σκέψεις του αντηχούν επίσης στο επερχόμενο βιβλίο του, Europe: A New History , το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου 2026 από τις εκδόσεις Basic Books. Ο τόμος είναι μια τολμηρή νέα ιστορία της Ευρώπης, που ανιχνεύει την ιστορία της ηπείρου από την αρχαία Ελλάδα έως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – μια εκτεταμένη αφήγηση που επιδιώκει να αποκαλύψει τα βαθύτερα πρότυπα που διαμορφώνουν το παρελθόν και το παρόν της Ευρώπης.