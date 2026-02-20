Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έχει αρχίσει να αποτυπώνεται έντονα στο δίκτυο της Αττικής, με τα πρώτα μεγάλα μποτιλιαρίσματα να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως και τα Άνω Πατήσια.

Το ρεύμα εξόδου συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο, καθώς χιλιάδες οδηγοί κατευθύνονται προς τις εθνικές οδούς για να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση:

Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από την Κάντζα έως την Κηφισίας.

Στην έξοδο προς Λαμία ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται από 10 έως 15 λεπτά.

Στην Περιφερειακή Υμηττού, από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 20, 2026

Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ συνιστά στους οδηγούς αυξημένη προσοχή, υπομονή και σωστό προγραμματισμό της διαδρομής τους, καθώς η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί.