Με μπαστούνι εμφανίστηκε σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία μετήχθη από τις φυλακές στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης Βάσως Πανταζή για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου εκτίει ποινή τρις ισοβίου καθείρξεως καθώς σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες σε βάρος και των τριών κοριτσιών της και της είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για κάθε μία από τις τρεις ανθρωποκτονίες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν το Εφετείο για το θάνατο της Μαλένας και της Ιριδας που θα εκδικαστεί τον προσεχή Δεκέμβριο, η Ρούλα Πισπιρίγκου θα προσέλθει ενώπιον τον Δικαστών της τον Σεπτέμβριο, μήνα για τον οποίο έχει προσδιοριστεί το Εφετείο για την ανθρωποκτονία της μικρής Τζωρτζίνας.