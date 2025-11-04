Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα η Ρούλα Πισπιρίγκου, μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Pelop.gr.

Πρόσφατα είχε αποκαλυφθεί ότι πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, νόσο που προκαλεί έντονους πόνους σε αρθρώσεις και οστά.

Η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει, έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους, δήλωσε η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.