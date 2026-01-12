Αναβλήθηκε το Εφετείο της Ρούλας Πισπιρίγκου. Η καταδικασμένη συνολικά σε τρεις ισόβια για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών της, τελικά θα καθίσει στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας στις 18 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε θα εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης της σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας για την οποία πρωτόδικα έχει καταδικαστεί στην ισόβια κάθειρξη.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου το πρωί μετήχθη από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Εφετείο της Αθήνας. Κατά τη σύντομη διαδικασία ενώπιον των δικαστών εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η δίκη. Το δικαστήριο μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση, έκανε δεκτό το αίτημα της καταδικασμένης και αποφάσισε την αναβολή της δίκης.

«Παρών» δήλωσε στο δικαστήριο ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.