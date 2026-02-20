Η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και τα επεισόδια που ακολούθησαν με την Αστυνομία και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, μπήκαν στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαμαρτύρονται, δεν τους αρέσει το στυλ ενδεχομένως του κυρίου Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους προκαλεί, αλλά είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο να προσπαθεί κάποιος να αποτρέψει έναν υπουργό μίας εκλεγμένης κυβέρνησης, σε μία αντιπροσωπευτική Δημοκρατία», λέει για το θέμα ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

«Δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει την είσοδο με τσαμπουκά και τραμπουκισμούς».

Όπως σημειώνει ο κ. Πέτσας: «Υπήρχε μία προσπάθεια τραμπουκισμού και έπρεπε με κάποιον τρόπο να προφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που ήταν εκεί, και όχι μόνο του κυρίου Γεωργιάδη, τεσσάρων εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής και όλου του υπόλοιπου δυναμικού που συνόδευε αυτήν την επίσκεψη σε κάποια εγκαίνια. Και αντί να είναι μία μέρα γιορτής σε εγκαίνια αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, είχαμε αυτήν την εικόνα. Εγώ την καταδικάζω ως απαράδεκτη».

«Αν θέλει κάποιος να διαμαρτυρηθεί, είναι ελεύθερος. Να μην ασκεί βία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα», καταλήγει.

Μάντζος: «Η εικόνα δεν τιμά την Ελληνική Δημοκρατία»

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισημαίνει: «Είμαστε απέναντι στους προπηλακισμούς και στην άσκηση βίας οποιασδήποτε μορφής και προφανώς ο υπουργός, ο κάθε υπουργός της εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης, οφείλει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους του νοσοκομείου».

«Από όπου και αν προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί, από όπου και αν προέρχεται ο υπουργός, η θέση είναι καθαρή. Πρέπει οι υπουργοί και οι βουλευτές και γενικώς οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία», συμπληρώνει.

Ωστόσο: «Από την άλλη, ο υπουργός Υγείας είναι ένα πρόσωπο το οποίο δυστυχώς έχει, με εμπρηστικές δηλώσεις, με τοξικές συμπεριφορές, προκαλέσει την πολιτική μας κριτική, η οποία δεν μπορεί να φτάνει σε αυτό το επίπεδο».

«Προφανώς είναι ανοίκειες οι εικόνες αστυνομικών δυνάμεων μέσα στα νοσοκομεία να προπηλακίζουν και να έρχονται σε αντιπαράθεση με γιατρούς και νοσηλευτές. (…) Εγώ λέω ότι η εικόνα στην οποία καταλήξαμε, δεν τιμά την Ελληνική Δημοκρατία», καταλήγει.

Καλαματιανός: «Την ευθύνη την έχει το υπουργείο, η κυβέρνηση»

Για το θέμα, ο γραμματέας της ΚΟ του ΣYΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, επισημαίνει: «Πρόκειται για απαράδεκτα γεγονότα, πιστεύω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, μέσα σε νοσοκομείο».

«Οποιοσδήποτε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δημόσια δομή και ειδικά σε ένα νοσοκομείο. Είναι απαράδεκτο να ασκείται βία σε γιατρούς και νοσηλευτές. (…) Υπέστησαν βία και καταστολή από τα ΜΑΤ και την Αστυνομία. Απαράδεκτα γεγονότα. Την ευθύνη ποιος την έχει; Δεν υπάρχει υπουργείο; Δεν υπάρχει κυβέρνηση;».

Όπως λέει ο ίδιος: «Ο σχεδιασμός ήταν όλος λάθος».

«Την ευθύνη την έχει το υπουργείο, η κυβέρνηση», τονίζει, υπογραμμίζοντας: «Οι γιατροί και νοσηλευτές διαμαρτύρονται δίκαια γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τεράστιο πρόβλημα».