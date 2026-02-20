Ο πλανητάρχης Τραμπ αποκάλυψε πρόσφατα το νέο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο εξουδετέρωσε τα αντιαεροπορικά συστήματα της Βενεζουέλας, κατά την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν το σύστημα των όπλων αυτών, ρωσικής και κινεζικής κατασκευής, το οποία ο Τραμπ αποκάλεσε discombobulator (αποσυντονιστή), για να εμποδίσουν την εκτόξευση πυραύλων κατά των αμερικανικών δυνάμεων, να αποσυντονίσουν και να καταστήσουν άχρηστο όλο τον εξοπλισμό της Βενεζουέλας.

Αποτέλεσμα της επιχείρησης αυτής ήταν 55 θάνατοι επιβεβαιωμένοι, ενώ υπάρχει άγνωστος ακόμη αριθμός θυμάτων, που μαζί με τους άμαχους, ανέρχεται στον αριθμό 70-80!

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, αν η τεχνολογία, που προχωρεί αλματωδώς, και υποτίθεται ότι υπηρετεί τον άνθρωπο, έχει και την δυνατότητα να ελέγξει τας… φρένας των ανθρώπων, που αβασάνιστα την χρησιμοποιούν αδιαφορώντας για το μέλλον.

Για ποιους ήρωες πολέμου θα υπερηφανευόμαστε στο μέλλον; Μόνον για άριστους χειριστές των ηλεκτρονικών μέσων που θα επιβραβεύονται για τους φόνους! Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το φαινόμενο Τραμπ, που απειλεί πλέον το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η Ευρώπη επιτέλους αντέδρασε, η καθυστέρησή της, όμως, γεννά προβλήματα και ο πλανητάρχης σίγουρα έχει χρόνο για να δράσει ποικιλοτρόπως, διεκδικώντας το Νόμπελ Ειρήνης, ως ειρηνοποιός discombobulator!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.