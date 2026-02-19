Έχουν μεγάλο γούστο εκεί στην κυβέρνηση. Ειδικά όταν προσπαθούν να κάνουν το άσπρο-μαύρο.

«Τη μία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Την άλλη ο κ. Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ. Τώρα η κυρία Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο διάστημα σε βάρος σας, κυρίες και κύριοι του ΠαΣοΚ;», αναρωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο κ. Λαζαρίδης.

Εντάξει, ότι πει ο Μακάριος. Να το καταψηφίσουμε το ΠαΣοΚ να φύγει από την κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο με τη σήψη και τη διαφθορά της κυβέρνησης του.

Τι; Δεν κυβερνά το ΠαΣοΚ;

Δεν είναι ο Φραπές και τα άλλα καλόπαιδα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠαΣοΚ;

Δεν είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών του ΠαΣοΚ;

Ο Ν. Ανδρουλάκης δεν είναι αυτός που αρνείται ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μιλά και από πάνω για κράτος δικαίου;

Δεν είναι η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ που ευτέλισε κάθε έννοια κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με βουλευτές που πήγαν για ύπνο με τις …κότες για να αποφύγουν την παραπομπή των υπουργών της;

Υπάρχουν και άλλα μεγάλα και μικρά αλλά αν αρχίσω να τα απαριθμώ θα χρειαστώ χρόνο και χώρο για καμία δεκαριά άρθρα.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει αφήγημα για να ακουστεί ξανά στο χώρο του κέντρου, τον κρίσιμο παράγοντα για την αυτοδυναμία, που δείχνει να της γυρνά την πλάτη.

Κάπως έτσι, κάποιοι συμπαθείς τύποι όπως ο Μακάριος προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα σκάνδαλα της ΝΔ, που κυβερνά τη χώρα για επτά συνεχόμενα χρόνια είναι σκάνδαλα του ΠαΣοΚ, που έχει ξεχάσει πότε κυβέρνησε για τελευταία φορά.

Αλλά εκεί που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ δίνει ρέστα είναι η περίπτωση του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ο οποίος αποδόμησε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ για την συνταγματική αναθεώρηση.

Αφού πρώτα δήλωσε ότι ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του, (ποιος δεν έχει σεβαστεί το Σύνταγμα ας μην το συζητήσουμε ) χαρακτήρισε την αναθεωρητική πρωτοβουλία ως «πρωθυπουργοκεντρική» που «απευθύνεται πρωτίστως στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας»

Τι άλλο είπε; Πως η αντιπολίτευση καθίσταται «στόχος εκβιασμού» και ότι η κυβέρνηση «επιστρατεύει τον λογικά προκλητικό ισχυρισμό ότι για την απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των ίδιων των μελών της για τις παραπάνω υποθέσεις δεν φταίει η θεσμικά παραβατική συμπεριφορά της κυβερνητικής πλειοψηφίας που καταστρατηγεί το άρθρο 86, αλλά η ίδια η ύπαρξή του».

Η απάντηση της κυβέρνησης μέσω του μηχανισμού προπαγάδας της είναι ότι ο κ. Βενιζέλος είναι ο αρχηγός των ατάκτων.

Ότι, με λίγα λόγια, ο κ. Βενιζέλος, έχει συνάψει συμφωνίες με ότι έχει πολεμήσει με συνέπεια και προσωπικό κόστος για να πλήξει την κυβέρνηση.

Και νομίζουν ότι όλα αυτά θα περάσουν στον κόσμο που ξέρει και κρίνει.

Τους σκεπτόμενους πολίτες.

Για αυτό λέω ότι έχουν γούστο.