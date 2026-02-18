Η ώρα για την πρώτη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν έφτασε. Το βράδυ της Τετάρτης (18/02) οι ερυθρόλευκοι θα φιλοξενήσουν τους Γερμανούς σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το MEGA.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στους 16 του Champions League. Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να πιέσουν ψηλά την άμυνα των Γερμανών και ταυτόχρονα να μην αφήσουν εκτεθειμένη τη δική τους.

Με όπλο το «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται κανένα. Ειδικά μέσα στο γήπεδό του μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε ομάδα. Οι Γερμανοί το ξέρουν καλά αφού έχασαν πριν από περίπου ένα μήνα με 2-0. Για μία ακόμα φορά οι φίλοι των ερυθρολεύκων θα γεμίσουν το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με στόχο να ωθήσουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στη νίκη.

Ο Ολυμπιακός φέτος έχει ηττηθεί εντός έδρας στην Ευρώπη μόνο από τη Ρεάλ σε ένα δραματικό σε εξέλιξη ματς. Οι ερυθρόλευκοι και

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η στατιστική σύγκριση

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει μία ομάδα η οποία έχει πολλά κοινά με εκείνον. Αυτό μαρτυρούν και οι αριθμοί που έχουν καταγράψει οι δύο ομάδες στο Champions League μέχρι τώρα. Οι Γερμανοί έχουν πετύχει τρία γκολ περισσότερα και είναι από τις ομάδες που θέλουν να κρατούν την μπάλα στα πόδια τους.

Οι παίκτες της Λεβερκούζεν έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους και προσπαθούν να χτυπήσουν την κατάλληλη στιγμή. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από τον Ολυμπιακό στην αναλογία τελικών προς την εστία.

Παρόμοια είναι η εικόνα των δύο ομάδων και στο αμυντικό κομμάτι. Ωστόσο εκείνο που ξεχωρίζει τον Ολυμπιακό είναι οι πολλές ανακτήσεις μπάλας που κάνει λόγω του ασφυκτικού πρέσινγκ που ασκεί στις αντίπαλες ομάδες.

Αυτό αποτυπώνεται και στα χιλιόμετρα που έχουν καλύψει οι παίκτες του Ολυμπιακού τα οποία είναι υπερδιπλάσια από εκείνων της Λεβερκούζεν.

Η προϊστορία των αναμετρήσεων

Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει άλλες τρεις φορές την Λεβερκούζεν. Οι ερυθρόλευκοι μετρούν δύο νίκες εντός έδρας, ενώ έχουν ηττηθεί μια φορά επί γερμανικού εδάφους.