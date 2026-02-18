Τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του Αντώνη Μανιτάκη εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι ο εκλιπών «διαμόρφωσε γενιές νομικών, καλλιεργώντας τον σεβασμό στο Σύνταγμα».

Στη δήλωσή του ο κ. Τασούλας αναφέρει: «Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε διακεκριμένος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου με πλούσιο επιστημονικό έργο και ουσιαστική συμβολή στο δημόσιο βίο. Δίδαξε επί δεκαετίες και διαμόρφωσε γενιές νομικών, καλλιεργώντας τον σεβασμό στο Σύνταγμα, στους θεσμούς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία.

Υπηρέτησε τη χώρα ως Υπουργός Εσωτερικών, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και από άλλες θέσεις δημόσιας ευθύνης με σοβαρότητα και αίσθηση καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην πανεπιστημιακή κοινότητα».