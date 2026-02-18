Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί για ποια ποινικά αδικήματα εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η διαδρομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τα πρόσωπα που επίσης μπαίνουν στο κάδρο των δικαστικών ερευνών.

Στο podcast με τίτλο «Τι ερευνά η Δικαιοσύνη για τον Γιάννη Παναγόπουλο, ποια τα επόμενα βήματα» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:35 Τι αναζητούν οι αρχές σχετικά με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

2:07 Με ποιο τρόπο φέρεται να εκμεταλλεύτηκε κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα για ίδιον όφελος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

4:25 Πώς εμπλέκεται υψηλό κρατικό στέλεχος στην υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος.

6:50 Τι απαντά η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως για τις εγκρίσεις προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων.

8:58 Το τρίπτυχο κρατικοί αξιωματούχοι-κοινοτικά κονδύλια-διαφθορά στην Ελλάδα.

