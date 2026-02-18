Στο ταχίνι εστιάζει η Αφοί Χαΐτογλου, που βλέπει το υπερτρόφιμο να εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία στις αγορές του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που διευρύνεται η εποχικότητα στην κατανάλωση του χαλβά, και δη στα best seller της συσκευασμένης μερίδας με το brand Μακεδονικός Χαλβάς να γιορτάζει φέτος 100 χρόνια παρουσίας.

Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με δημοσιογράφους -αυτή τη φορά στο Ethos restaurant στη Γλυφάδα- η ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1924, επιβεβαίωσε πως ενισχύει το core business της με σταθερές επενδύσεις, προμηθεύοντας με 2.500 κωδικούς την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό, όπου διατηρεί σημαντικές και στοχευμένες συνεργασίες με αλυσίδες.

Παράλληλα παρουσίασε την φετινή καμπάνια του Μακεδονικού Χαλβά με τίτλο «Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό» και τη δημιουργία ενός παραμυθού, όπως και μια πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της φροντίδας και της συμπερίληψης, στηρίζοντας τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτοντας τα έξοδα παραγωγής παιδικών ηχητικών βιβλίων και βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας σε γραφή Braille.

Το ταχίνι της Αφοί Χαΐτογλου… μεγάλωσε

Το ταχίνι παραμένει ο πρωταγωνιστής στις πωλήσεις, εμφανίζοντας συνεχόμενη αύξηση όχι όμως πλέον διψήφια, καθώς αυτή η κατηγορία έχει πλέον ωριμάσει, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διατροφή των καταναλωτών με διάφορους τρόπους, και στο πρωινό αλλά και στη μαγειρική. Ενδεικτικό είναι πως το 2025 εμφάνισε αύξηση 3-4% σε όγκο.

Οι επενδύσεις

Κατά το 2025 η εταιρεία Αφοί Χαΐτογλου πραγματοποίησε μαζί με τις κινήσεις συντήρησης, συνολικά επενδύσεις της τάξης των 3,6 εκατ. ευρώ, με το πλάνο για τη φετινή χρονιά να κινείται στα ίδια επίπεδα -δηλαδή κάτω από 2 εκατ. ευρώ- και στην ίδια λογική του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης όπου και όπως χρειάζεται.

Το βλέμμα στο εξωτερικό

Οι εξαγωγές κινούνται ανοδικά και η αμερικανική αγορά αποτελεί μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά με πολλές προοπτικές, παρόλα αυτά η Αφοί Χαΐτογλου δεν διαθέτει μονάδα παραγωγής εκτός Ελλάδας ή κάποια κομβικής σημασίας συνεργασία με τοπικό παίκτη.

«Τουλάχιστον προς το παρόν», σημείωσε σχετικά η διοίκηση, κάνοντας ειδική αναφορά στις δυσκολίες που ενέχουν στην αναπτυξιακή ευκαιρία που αποτελεί για πολλές εταιρείες η αγορά της Ινδίας λόγω των ιδιαιτεροτήτων της.

Το ατού της μερίδας

Με δύο νέα προϊόντα ξεκίνησε η σεζόν για το Μακεδονικό Χαλβά της Αφοί Χαΐτογλου, σε μερίδες με χαλβά σοκολάτα με επικάλυψη σοκολάτα υγείας και χαλβά φράουλα με επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος.

«Η κατανάλωση χαλβά εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη εποχικότητα εντός ελληνικών συνόρων. Δεν είναι τυχαίο ότι το 80% των πωλήσεων χαλβά σε συσκευασία 400 γρ. και χύδην πραγματοποιείται αυτό το μήνα και απλώνεται σιγά σιγά στη Σαρακοστή», διευκρίνισε η διοίκηση της εταιρείας, που επισήμανε ωστόσο την προστιθέμενη αξία της συσκευασμένης μερίδας.

Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει πάντα ζήτηση, εμφανίζει μια πολύ καλή πορεία στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γι’ αυτό και ενισχύεται με νέους κωδικούς, αγγίζοντας πλέον τις επτά γεύσεις. Εξάλλου στην οργανωμένη λιανική εμφανίζεται η μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης σε μια αγορά που υπολογίζεται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια.

Στη δε ανερχόμενη μικρή λιανική, που αποτελεί μια νέα μορφή αγοράς που εναρμονίζεται με τις αναδυόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές, η εταιρεία κινείται ανάλογα. Η ανάπτυξη των μικρών σημείων είναι ραγδαία – δεν είναι τυχαίο ότι διαθέτουν προς πώληση προϊόντα τέτοια ακόμη και τα cafe – επομένως «πρέπει να προσαρμοστούμε», επισήμανε ο Νίκος Χαΐτογλου, Διευθύνων Σύμβουλος.

Ενθουσιασμός για το φιστικοβούτυρο

Από την άλλη πλευρά, το φιστικοβούτυρο αποτελεί μια κατηγορία λιγότερο ώριμη, που προκαλεί ενθουσιασμό στους καταναλωτές, με ένα συγκεκριμένο προϊόν να εκπλήσσει τη διοίκηση της εταιρείας, το φιστικοβούτυρο με καραμέλα, το οποίο δεν σταματάει να ανεβαίνει σε πωλήσεις με τη ζήτηση να μεγαλώνει και να υπάρχουν απαιτήσεις για ενίσχυση του όγκου της παραγωγής.

Η διοίκηση επισήμανε την τάση της κατηγορίας για πιο premium προϊόντα, όπως κάσιους, αμύηδαλο, φουντούκι.

Η μαρμελάδα και το παστέλι

Η Αφοί Χαΐτογλου παράγει και μαρμελάδες, οι οποίες στην εγχώρια αγορά κινούνται ικανοποιητικά, χωρίς ωστόσο να ταιριάζουν στις συνήθειες και την κουλτούρα του Έλληνα, σε σύγκριση με την κατά κεφαλή κατανάλωση σε άλλες χώρες.

Η πορεία τους στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ καλή, με καινούργιες συνεργασίες στην Αμερική και στον Καναδά, προτάσσοντας κωδικούς μέσα και από εκθέσεις όπως η Fancy Food.

Το παστέλι της εταιρείας από την άλλη αποτελεί το πεδίο εφαρμογής της πρώτης ύλης, του σουσαμιού, με το οποίο προμηθεύει την αγορά αρτοποιίας και HoReCa, ενώ λανσάρει δικό της προϊόν που έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε σουσάμι και διατίθεται σε φυλλαράκια. Η επεξεργασία και διάθεση του σουσαμιού αντιστοιχεί στο 7-8% του τζίρου της εταιρείας.

