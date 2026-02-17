Σύντομο αλλά έντονο θα είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει σήμερα, Τρίτη 17/2 την χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, το χαλάζι και τους θυελλώδεις ανέμους.

Τα φαινόμενα θα έχουν γρήγορη εξέλιξη, ωστόσο σε αρκετές περιοχές θα χρειαστεί προσοχή, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Δείτε εδώ τις περιοχές σε red code.

H Αττική, και ειδικότερα η Αθήνα σύμφωνα με τον χάρτη του Meteo θα δεχτεί και πάλι σήμερα κάποιες μεσημεριανές βροχές.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να βρέξει μετά τη 1 το μεσημέρι, ως τις 5:00 το απόγευμα και σταδιακά τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Αναλυτικά οι ώρες που θα βρέξει στην Αθήνα

Έναρξη φαινομένων: περίπου 12:00 – 13:00

Κορύφωση: από 13:00 έως 17:00

Πιθανές πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες

Σταδιακή υποχώρηση: από 19:00 – 20:00 το απόγευμα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πέρασμα θα είναι σύντομο και τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση, ωστόσο δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

O χάρτης του Meteo

Η πρόβλεψη του Windy για την Αττική

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Windy, οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν στην Αττική, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας από τις 11 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι και νωρίς το απόγευμα.

Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα βόρεια προάστια, το κέντρο της πόλης, τα δυτικά αλλά και τα ανατολικά προάστια.

Ο καιρός αργά το απόγευμα θα φτιάξει καθώς θα σταματήσουν τα φαινόμενα ενώ το βράδυ δεν προβλέπεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Καμπανάκι Τσατραφύλια για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Για υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών, τοπικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών προειδοποιεί στην πρόγνωσή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Καμπανάκι κινδύνου χτυπά για Δυτική και νότια Πελοπόννησο, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθο, νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε στέγες, προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος.

Πού αναμένονται προβλήματα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε τέσσερις περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Οι περιοχές είναι:

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ηπείρου

Κίνδυνοι: