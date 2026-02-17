Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες του μια ξεχωριστή συλλεκτική έκδοση που φωτίζει εκ των έσω το πιο πολυσυζητημένο κινηματογραφικό γεγονός των τελευταίων δεκαετιών: «Καποδίστριας – Το σενάριο της ταινίας».

Η ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδής έχει ήδη γράψει ιστορία. Με περισσότερα από 760.000 εισιτήρια σε λιγότερο από δύο μήνες, αναδείχθηκε σε φαινόμενο της κινηματογραφικής περιόδου Φθινόπωρο 2025 – Άνοιξη 2026, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και βαθύ διχασμό πολύ πριν ακόμη βγει στις αίθουσες, ανήμερα Χριστουγέννων του 2025.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πρόσωπο που εξακολουθεί να γεννά πάθη: ο Ιωάννης Καποδίστριας. Η ταινία παρακολουθεί τη διαδρομή του από τα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 έως τη δολοφονία του, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831. Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ξεδιπλώνεται η αληθινή ιστορία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, του ανθρώπου που κλήθηκε να θεμελιώσει ένα κράτος μόλις απελευθερωμένο από τον οθωμανικό ζυγό.

Ο Γιάννης Σμαραγδής δεν κρύβει τη ματιά του. Από το πρώτο κιόλας καρέ, ο δικός του Καποδίστριας παρουσιάζεται ως ένας καθαρά θετικός ήρωας: υπερασπιστής της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έτοιμος να θυσιάσει ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του για το συλλογικό καλό, αδιάλλακτος απέναντι στις δυνάμεις του κακού, πρόθυμος να απαρνηθεί πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση για την πατρίδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση του σκηνοθέτη να παραχωρήσει το σενάριο της ταινίας στο ΤΟ ΒΗΜΑ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Ως προσφορά προς τους αναγνώστες μιας εφημερίδας που, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, θαύμαζε και σεβεται διαχρονικά, ο Σμαραγδής ανοίγει τα χαρτιά του και προσκαλεί το κοινό σε μια βαθύτερη ανάγνωση του έργου του.

Το σενάριο που περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση είναι το τελικό – εκείνο ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα και αποτυπώθηκε στην οθόνη. Ένα κείμενο που δεν φωτίζει μόνο την ταινία, αλλά και τη δημιουργική, ιδεολογική και ιστορική της ραχοκοκαλιά.

Καποδίστριας – Το σενάριο της ταινίας

Κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.