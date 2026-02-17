Η τεχνική Aquablation ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2025 και ο Όμιλος Ευρωκλινικής είναι περήφανος που πρωτοστατεί στις εξελίξεις προσφέροντας αποκλειστικά στους ασθενείς άλλη μια επαναστατική καινοτόμα τεχνική.

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι η πιο συχνή ουρολογική πάθηση που επηρεάζει τους άνδρες καθώς γερνούν. Πρόκειται για τη διόγκωση του προστάτη αδένα, που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως δυσκολία στην ούρηση, συχνή ανάγκη για ούρηση, νυκτουρία και αίσθηση μη πλήρους κένωσης της κύστης. Παρά την κοινή χρήση φαρμακευτικής αγωγής για τη διαχείριση της κατάστασης, πολλοί ασθενείς τελικά χρειάζονται χειρουργική παρέμβαση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Η υδροεκτομή (Aquablation) αποτελεί μια νέα και καινοτόμο ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο που έχει κερδίσει σημαντική προσοχή για τη θεραπεία της ΚΥΠ.

Τι είναι η Υδροεκτομή (Aquablation);

Η υδροεκτομή (aquablation) είναι μια πρωτοποριακή τεχνική που συνδυάζει τη ρομποτική τεχνολογία με την υδάτινη ενέργεια για την αφαίρεση του υπερβολικού ιστού του προστάτη. Η διαδικασία αυτή εκτελείται με τη χρήση ενός ρομποτικού συστήματος καθοδηγούμενου από υπερηχογράφημα και κάμερα. Ο χειρουργός χρησιμοποιεί έναν ισχυρό πίδακα αλατούχου διαλύματος, ο οποίος κατευθύνεται με μεγάλη ακρίβεια, για την απομάκρυνση του υπερβολικού ιστού του προστάτη που προκαλεί την απόφραξη.

Η υδροεκτομή πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία ή νάρκωση και διαρκεί συνήθως λιγότερο από μία ώρα. Το ρομποτικό σύστημα επιτρέπει στον χειρουργό να εκτελέσει την επέμβαση με εξαιρετική ακρίβεια, μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης σε παρακείμενους ιστούς και όργανα.

Ρομποτική Υδροεκτομή (Aquablation): Πλεονεκτήματα

Η υδροεκτομή προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με όλες τις παραδοσιακές αφαιρετικές χειρουργικές μεθόδους, όπως η διουρηθρική εκτομή του προστάτη (TURP), η laser εκπυρήνιση HοLEP, η ανοιχτή/λαπαροσκοπικη/DaVinci προστατεκτομή.

Ακρίβεια και Ασφάλεια

Η χρήση ρομποτικής τεχνολογίας επιτρέπει την ακριβή αφαίρεση του ιστού, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής βλάβης στους παρακείμενους ιστούς που είναι υπεύθυνοι για την εγκράτεια και την εκσπερμάτιση.

Η προσεκτική στόχευση διασφαλίζει ότι αφαιρείται μόνο ο ιστός που προκαλεί την απόφραξη, αφήνοντας τον υπόλοιπο προστάτη άθικτο.

Αποτελεσματικότητα

Η υδροεκτομή έχει εξαιρετικά αποτελέσματα όσο αφορά την αποκατάσταση της καλής ούρησης, προσφέροντας ποιότητα ζωής και διάρκεια σε βάθος πολλών ετών, παρόμοια με τις υπόλοιπες αφαιρετικές μεθόδους όπως η TURP και η HOLEP.

Διατήρηση της Σεξουαλικής Λειτουργίας

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της υδροεκτομής είναι η διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργίας των ασθενών. Δεν επηρεάζεται καθόλου η στυτική λειτουργία, ενώ παράλληλα η πλειοψηφία (89%) των ασθενών διατηρεί και την εκσπερμάτιση, σε αντίθεση με τις άλλες αφαιρετικές μεθόδους όπου διατηρείται η εκσπερμάτιση μόνο σε <10% των ασθενών.

Διατήρηση της Εγκράτειας ούρων

Με την υδροεκτομή τα ποσοστά ακράτειας ούρων είναι μηδενικά. Με άλλες μεθόδους όπως η laser προστατεκτομή (HOLEP / ThuLEP/ MOLEP) ενώ είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική ιδίως για μεγάλα αδενώματα παρουσιάζει, ακόμα και στα πιο έμπειρα χέρια, σε μεγάλο ποσοστό >30% προσωρινή ακράτεια ούρων για κάποιους μήνες, η οποία μπορεί να είναι μόνιμη σε έως 5% των ασθενών.

Ταχεία Ανάρρωση

Οι ασθενείς συνήθως επιστρέφουν στο σπίτι σε 1 ή 2 ημέρες μετά την επέμβαση και μπορούν να επανέλθουν στις κανονικές τους δραστηριότητες πιο γρήγορα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Κατάλληλη για όλα τα μεγέθη

Με την ρομποτική υδροεκτομή μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα μεγέθη προστάτη και μάλιστα στον ίδιο σύντομο χειρουργικό χρόνο ανεξαρτήτως μεγέθους.

Ποιος είναι Κατάλληλος για Υδροεκτομή;

Η Aquablation είναι κατάλληλη για άνδρες με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα ΚΥΠ, ανεξαρτήτως μεγέθους προστάτη, που δεν έχουν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στη φαρμακευτική θεραπεία ή έχουν απόλυτες ενδείξεις για αφαιρετική επέμβαση (επίσχεση ούρων, λιθίαση της ουροδόχου κύστης, μεγάλο υπόλειμμα

Επίσης, είναι ιδανική για ασθενείς που αναζητούν μια ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές αφαιρετικές χειρουργικές μεθόδους, με μικρότερη περίοδο ανάρρωσης και λιγότερες επιπλοκές, ιδίως όσο αφορά την εκσπερμάτιση.

Προετοιμασία και Ανάρρωση

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν βαριές σωματικές δραστηριότητες. Η πλήρης ανάρρωση διαρκεί από μία έως τέσσερις εβδομάδες, και οι περισσότεροι ασθενείς παρατηρούν βελτίωση των συμπτωμάτων μέσα σε λίγες ημέρες μετά την επέμβαση.

Συμπεράσματα

Η ρομποτική υδροεκτομή Aquablation αναδεικνύεται ως μια σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, προσφέροντας μια ασφαλή, αποτελεσματική και λιγότερο επεμβατική επιλογή για τους ασθενείς. Με τα πολλά της πλεονεκτήματα, όπως η ακρίβεια, η μείωση των επιπλοκών και η διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργίας, η υδροεκτομή προσφέρει στους ασθενείς μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής και μια πιο άνετη μετεγχειρητική πορεία.