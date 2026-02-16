Προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες του Χ το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, σύμφωνα με αναφορές στην πλατφόρμα Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση τόσο στον ιστότοπο όσο και στην εφαρμογή, λαμβάνοντας μηνύματα σφάλματος όπως «Something went wrong. Please try again later» («Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση»).

Όσοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ζητήματα μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω του Downdetector ή άλλων ιστοσελίδων που παρακολουθούν διακοπές λειτουργίας.