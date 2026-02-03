Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα στα γραφεία του κοινωνικού δικτύου του Ελον Μασκ στην Γαλλία στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025, ενώ ο Ελον Μασκ και η διευθύνουσα σύμβουλος του Χ Λίντα Γιακαρίνο εκλήθησαν για κατάθεση.

Η υπηρεσία καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας ηγείται της έρευνας, διευκρινίζεται σε ανάρτηση της υπηρεσία στο Χ. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης η Europol και η υπηρεσία κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας.

Η έρευνα που άνοιξε τον Ιανουάριο 2025 διευρύνθηκε για να περιλάβει και την δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου από το chatbot Grok.

Η εισαγγελία διευκρινίζει ότι ξεκίνησε την έρευνα έπειτα από καταγγελία βουλευτή που υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι είναι πιθανόν ότι έχουν διαστρεβλώσει την λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Δεν έχει υπάρχει σχόλιο από το Χ.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης ότι εγκαταλείπει την πλατφόρμα Χ και ότι στο εξής θα επικοινωνεί μέσω του LinkedIn (Microsoft ) και του Instagram (Meta).