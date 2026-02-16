Τέλος στην καταδίωξη του 26χρονου, ο οποίος φέρεται να πρωταγωνίστησε στο σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στις Μοίρες, έβαλαν οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς.

Σε βάρος του νεαρού είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, μετά την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε δύο οικογένειες της περιοχής. Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως εξαιρετικά σοβαρή, εκτυλίχθηκε την περασμένη Πέμπτη με φόντο χρόνιες κτηνοτροφικές διαφορές που παραμένουν άλυτες. Σύμφωνα με την πρώτη καταγγελία που υπεβλήθη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού από δύο αδέλφια και τον πατέρα τους, ο 26χρονος φέρεται να παραβίασε τα χωράφια τους με το κοπάδι του και έπειτα τους απείλησε με τη χρήση όπλου, όταν εκείνοι του ζήτησαν τον λόγο.

Μετά το περιστατικό, ο 26χρονος διέφυγε και αναζητούνταν από τις αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί και αλληλομηνύσεις

Η ένταση μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου εμφανίστηκε ο πατέρας του 26χρονου, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ο ίδιος υποστήριξε πως ο γιος του ήταν το θύμα της επίθεσης και δέχθηκε απειλές από τα τρία μέλη της άλλης οικογένειας και ότι οι αντίδικοι ήταν εκείνοι που έφεραν όπλα και μαγκούρες.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου εξυβρίστηκε και ο ανήλικος αδελφός του 26χρονου. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης με τις δύο πλευρές να υποβάλλουν αλληλομηνύσεις για ψευδή καταμήνυση. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε πέντε συλλήψεις: των τριών μελών της μίας οικογένειας, του πατέρα της δεύτερης και, πλέον, του 26χρονου που οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων αρχών.