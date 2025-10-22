Στη σύλληψη ενός 21χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Ηρακλείου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ο 21χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή του, ακολούθησε της σύλληψης του 55χρονου πατέρα του, προχθές Δευτέρα 20/10, που επίσης αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Οι δυο τους ενεπλάκησαν σε αιματηρό επεισόδιο στα Καπαριανά του Δήμου Φαιστού τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου τραυματίστηκαν με μαχαίρι και κατσούνες (κρητικά μπαστούνια) δύο αδέλφια ηλικίας 32 και 29 ετών.