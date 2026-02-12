Λίγους μήνες μετά την τραγωδία στα Βορίζια είχαμε ένα ακόμα επεισόδιο στην Κρήτη. Συγκεκριμένα στη Μεσσαρά δύο οικογένειες τσακώθηκαν για ασήμαντη αφορμή και βγήκαν όπλα.

Αφορμή για το νέο περιστατικό, όπως αναφέρει το Cretalive, φέρεται να στάθηκε η βοσκή ζώων, καθώς η μία πλευρά φέρεται να ζήτησε από την άλλη να μην ξαναβάλει πρόβατα σε χωράφια με ελαιόδεντρα ιδιοκτησίας της. Ωστόσο, κατά την Ελληνική Αστυνομία, εξετάζεται και μια άλλη παράμετρος, που θέλει ένα διαφορετικό υπόβαθρο – πιο προσωπικής φύσης – να υποβόσκει μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, υπήρξαν εκατέρωθεν καταγγελίες για απειλές, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια της έντασης εμφανίστηκαν ακόμη και όπλα. Για την υπόθεση έγιναν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές. Από τη μία οικογένεια συνελήφθησαν ο πατέρας, 51 ετών καθώς και δύο ανήλικοι γιοι του. Από την άλλη πλευρά συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας, ενώ αναζητείται ένα από τα παιδιά του.

Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον 24χρονο που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του νεαρού Νίκου Φανουράκη και αποφυλακίστηκε πέρυσι με περιοριστικούς όρους.