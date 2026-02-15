Η Chevron στην Ελλάδα, έρχεται αύριο 16 Φεβρουαρίου για να υπογράψει τις συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Η Chevron στην Ελλάδα, κέρδισε τον περασμένο Οκτώβριο τον διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις.

Αύριο 16 Φεβρουαρίου στο Μουσείο της Ακρόπολης υπογράφονται οι συμβάσεις. Η Chevron στην Ελλάδα θα ερευνήσει για πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Ήταν η μόνη εταιρεία που μαζί με την HELLENiQ ENERGY (μειοψηφία) διεκδίκησε τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα.

Περιοχές που γειτνιάζουν στις δύο (Δυτικά της Κρήτης και Νοτιοδυτικά της Κρήτης) του άλλου, μεγαλύτερου αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού της ExxonMobil.

Η Chevron στην Ελλάδα, ο αμερικανικός παράγοντας και η ισορροπία με Ε.Ε.

Οι ΗΠΑ μετά τα deals του περασμένου Νοεμβρίου στην Αθήνα, φέρνουν τη Chevron στην Ελλάδα και προσφέρουν μία ακόμη συμφωνία. Δυναμώνουν τη γεωπολιτική επιρροή τους σε Ανατολική Μεσόγειο και Ανατολική Ευρώπη παρέχοντας ενεργειακή ασφάλεια. Όχημα στην πολιτική τους αποτελεί η Ελλάδα.

Η Αθήνα δένεται στο άρμα της Ουάσιγκτον προσδοκώντας και ελπίζοντας σε μία ακόμη ηχηρή και συμβολική κίνηση του Λευκού Οίκου, όπως αναφέρουν στον ΟΤ έγκυροι αναλυτές: «Την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα.

Σενάριο που θέλει η Αθήνα να το κάνει πραγματικότητα με δεδομένη την αναγγελθείσα επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα τον Ιούλιο», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές στον ΟΤ.

Μία επίσκεψη στην Αθήνα που υπαινίχθηκε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης παίζει καίριο ρόλο στα deals που κλείνονται ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ και φυσικά εξυπηρετούν την ατζέντα του Λευκού Οίκου.

Όπως για παράδειγμα στη συμφωνία της εισόδου της ExxonMobil στο θαλάσσιο block 2 και συγκεκριμένα στο σχήμα Energean – HELLENiQ ENERGY, στα deals της ATLANTIC (AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας) για εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη μέσω Ελλάδας και του Κάθετου Διαδρόμου αλλά και για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας στον αντίποδα της κινεζικής κυριαρχίας στο λιμάνι του Πειραιά, μέσω της COSCO.

Η Αθήνα στρώνει χαλί… στην Ουάσιγκτον, την ίδια στιγμή που η Ε.Ε. βρίσκεται στα σχοινιά από τις ΗΠΑ με μία λεόντειο ενεργειακή συμφωνία 750 δισ. δολ. για να αποφύγει υψηλούς δασμούς, τη διεκδίκηση της Γροιλανδίας και την υπό επανεξέταση της αμερικανικής στήριξης στην Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία.

Οι συμβάσεις για υδρογονάνθρακες της Chevron στην Ελλάδα

Για αύριο 16 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί στο Μουσείο της Ακρόπολης η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου θα υπογράψουν οι Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Άρης Στεφάτος, CEO της ΕΔΕΥΕΠ.

Για λογαριασμό της Chevron θα υπογράψει ο Gavin Lewis, αντιπρόεδρος της Global New Ventures. Πρόκειται για στέλεχος – κλειδί στο άνοιγμα που κάνει ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός στις νέες αγορές.

Από την πλευρά της HELLENiQ ENERGY θα υπογράψει ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO του ελληνικού ενεργειακού ομίλου.

Οι προαναφερόμενοι, νωρίτερα, έχει προγραμματιστεί να επισκεφθούν το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να τους υποδεχτεί και να συζητήσει μαζί τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τη δραστηριοποίηση της Chevron στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν πηγές στον ΟΤ, είχε ξεκινήσει να δουλεύει από το 2022 ο Άρης Στεφάτος. Ο ίδιος μετά την ανακήρυξη από τον πρωθυπουργό των εργασιών για τις έρευνες υδρογονανθράκων, ως έργα στρατηγικής σημασίας, είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με στελέχη της Chevron καθώς και εκπροσώπους του Κογκρέσο. Από τότε επιδίωκε η Αθήνα να έρθει η Chevron στην Ελλάδα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου την άνοιξη του 2025 επισκέφθηκε συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο και τον Άρη Στεφάτο τα κεντρικά γραφεία της Chevron στο Τέξας, όπου και συναντήθηκε με τη διοίκηση του αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου.

Είχε προηγηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron στην Ελλάδα για τις τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις. Ο Έλληνας υπουργός φέρεται τότε να διαβεβαίωσε τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας για την ταχύτητα της έκδοσης των αναγκαίων ρυθμιστικών αποφάσεων αλλά και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού επιδιώκοντας να αποσπάσει αντίστοιχους υψηλούς ρυθμούς για τις ερευνητικές διαδικασίες τους αμερικανικού ομίλου.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων θα ακολουθήσει η κύρωση τους από τη Βουλή. Στη συνέχεια θα επιδιωχθούν οι αναγκαίες ρυθμιστικές αποφάσεις ώστε η Chevron να φέρει ειδικό σκάφος που θα εκτελέσει προς το τέλος του 2026 με αρχές του 2027 τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια blocks έκτασης 47.000 τ.χλμ.

Ο Κάθετος Διάδρομος, το αμερικανικό LNG και το τέλος του ρωσικού αερίου

Ο περασμένος χρόνος μέχρι να φτάσουμε στη συμβάσεις που θα υπογράψει η Chevron στην Ελλάδα περιελάμβανε συχνές ανταλλαγές επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον.

Οι Νταγκ Μπέργκαμ, υπουργός Εσωτερικών και Κρις Ράιτ, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ήρθαν στην Ελλάδα τονίζοντας με έμφαση, ιδίως τον περασμένο Νοέμβριο στην P-TEC που διοργανώθηκε στην Αθήνα, τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Στην Ουάσιγκτον ταξίδεψε και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Πρώτη προτεραιότητα του Λευκού Οίκου είναι οι εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο διέλευση που προτάθηκε είναι ο Κάθετος Διάδρομος. Πρόκειται για το δίκτυο των αγωγών Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Μολδαβίας – Ουκρανίας με αφετηρία το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου που έχει ως πηγές εισόδου, κατάλληλες για την εισαγωγή του αμερικανικού LNG, τον τερματικό σταθμό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και το FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

Η απαγόρευση που αποφάσισε η Ε.Ε. για τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027 σε συνδυασμό με τις τεράστιες ανάγκες σε καύσιμο που έχει η Ουκρανία άνοιξε δουλειές για το αμερικανικό LNG. Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μία κομβική δίοδος για τη διακίνηση των ποσοτήτων του αμερικανικού αερίου, το οποίο φτάνει σε Ρεβυθούσα και FSRU υγροποιημένο σε δεξαμενές πλοίων.

Οι συμφωνίες που κλείστηκαν από την ATLANTIC τον Νοέμβριο, και πριν από λίγες ημέρες για τη μεταφορά αμερικανικού LNG ενεργοποιούν τον Κάθετο Διάδρομο. Ωστόσο, υπάρχουν ρυθμιστικά εμπόδια αλλά και προβλήματα σε υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον έχει προγραμματιστεί συνάντηση υπό τον Κρις Ράιτ των υπουργών Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου και εταιρειών που εμπλέκονται ή επιδιώκουν να συμμετέχουν στη διακίνηση αμερικανικού LNG.

Στη συνάντηση θα συμμετέχει ο Σταύρος Παπασταύρου αλλά και από την ATLANTIC ο CEO Αλέξανδρος Εξάρχου. Ο Εξάρχου με μπαράζ επαφών που έκανε από τον περασμένο Δεκέμβριο στην Ουάσιγκτον συναντώντας και τον Ντόναλντ Τραμπ διεκδικεί μεγάλο μερίδιο στο σκέλος των εισαγωγών αμερικανικού LNG.

Ο ίδιος ανήγγειλε νέες συμφωνίες για εισαγωγές LNG υπαινισσόμενος τις ανακοινώσεις να γίνονται από την Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου.

H Chevron στην Ελλάδα, ο Κάθετος Διάδρομος και το νομοσχέδιο του Κογκρέσου

Οι ΗΠΑ με τη Chevron στην Ελλάδα και τις συμβάσεις που θα υπογραφούν αύριο στην Αθήνα και με τις πιέσεις που ασκούν για το άνοιγμα του Κάθετου Διαδρόμου επιδιώκουν την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιρροής τους όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αποκάλυψε ο ΟΤ στις 29 Ιανουαρίου με νομοσχέδιο στο Κογκρέσο που φέρει τον τίτλο «Eastern Mediterranean Gateway Act» θεσπίζει ως στρατηγικούς εταίρους τέσσερις χώρες στο παιχνίδι που στήνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιοχή η οποία ουσιαστικά θα αποτελέσει τη νέα πηγή εφοδιασμού με ενέργεια της Ευρώπης αλλά και τον ενεργειακό κόμβο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά το τέλος των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027.

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος αποτελούν τους συμμάχους των ΗΠΑ και με το σχέδιο νόμου που ενέκρινε η αρμόδια Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Αμερικανικού Κογκρέσου ουσιαστικά λύνονται τα χέρια των υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών για αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και της άμυνας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αθήνα επιδιώκει να παίξει ενεργά το ρόλο της εκτέλεσης του σχεδίου του Λευκού Οίκου για την περιοχή. Ένα πυκνό παρασκήνιο εκτυλίσσεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και τα επίσημα deals. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας της Διάσκεψης όπου συμμετείχε ο Σταύρος Παπασταύρου, εισέπραξε δημόσια για λογαριασμό της Ελλάδας τα συγχαρητήρια από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο.

Η Αθήνα, όπως σημειώνουν στον ΟΤ αρμόδιες πηγές, θέλει να αποσπάσει εγγυήσεις ασφάλειας κι επενδύσεις από τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή επιδιώκει παρασκηνιακά το κλείδωμα μίας ημερομηνίας για την επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας.

Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, την ώρα που η Ε.Ε. δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, θα κριθεί στους επόμενους μήνες.

Πηγή ΟΤ