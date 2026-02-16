Είναι ένα σημαντικό θέμα και παρακαλώ μη γελάτε. Τι φορούσε η Κωνσταντοπούλου όταν πήγε νυχτιάτικα να καταθέσει μήνυση κατά του Αδωνη;

Φορούσε ρόμπα όπως ακούστηκε; Και πάνω από τη ρόμπα φορούσε άραγε κάτι πιο ζεστό διότι το βράδυ έχει βάλει κρύο και δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα;

Ή μήπως έχουμε νέο πλήγμα στο «κράτος δικαίου» το οποίο (για να λέμε και του στραβού το δίκιο…) γίνεται ούτως ή άλλως λίγο ρόμπα από την προχείρως ενδεδυμένη πρόεδρο;

Υποθέτω ότι το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού για τους έγκριτους νομικούς που έσπευσαν να υπερασπιστούν το διάβημά της.

Και φυσικά για την ίδια. Ελπίζω να βάζει κάτι πάνω από τη ρόμπα για να μην πουντιάσει τώρα που κυκλοφορούν και τόσες γρίπες…

Στη συνέχεια ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος έδωσε μια συνέντευξη που προκάλεσε τις αντιδράσεις των επικριτών του.

Αλλά δημοκρατία έχουμε. Δικαίωμά του να δίνει συνεντεύξεις. Και δικαίωμα όσων διαφωνούν να τον επικρίνουν.

Εδώ δίνει συνεντεύξεις ο Κουφοντίνας.

Ακριβώς μάλιστα επειδή έχουμε δημοκρατία, στο ΠαΣοΚ κυκλοφορεί μια πανσπερμία απόψεων για το τι πρέπει να γίνει. Γι’ αυτό κάνουν και συνέδριο μήπως συμφωνήσουν.

Αν δεν κάνω λάθος, αυτό επιβάλλει η δημοκρατία που όλοι επικαλούμαστε.

Θα μπορούσε βεβαίως να γραφτεί ολόκληρη διατριβή με θέμα «Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα βάζω, τι έχουν τα έρημα και ψοφούν;». Αλλά δεν ξέρω αν θα βρει αναγνώστες. Το έργο το έχουμε μάθει πια απέξω.

Συγκρατώ όμως το δίδαγμα. Στο ΠαΣοΚ δεν χρειάζεται αφορμή για να πλακωθείς. Ψάχνεις και βρίσκεις. Απλώς θέλει πολύ ψάξιμο για να φτάσεις στους συνέδρους του Ηρακλείου ή του Καματερού.

Επιστρέφω στην πρόεδρο της καρδιάς μας.

Ανησυχώ που τριγυρνάει νυχτιάτικα με τη ρόμπα και την παίρνει χαμπάρι ο Αδωνις. Και μη μου πείτε πώς τη βρήκε διότι κι εγώ αν έβλεπα μια αναμαλλιασμένη με ρόμπα στο αστυνομικό τμήμα σε κακό θα πήγαινε το μυαλό μου.

Και με την ευκαιρία. Διάβασα ότι ο διοικητής είπε (μεταξύ άλλων) στη συνέντευξη που αναφέραμε ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πήγε να ελέγξει τις τράπεζες για να βάλει χέρι στα αποθεματικά.

Ακούσατε κάποια κατηγορηματική διάψευση ή πειστική αντίδραση από την πλευρά των θαλασσοπόρων της Οδύσσειας; Ούτε εγώ.

Παρ’ όλο που αν ο επικεφαλής της εποπτεύουσας Αρχής με κατηγορούσε πως πήγα να ληστέψω όλο το τραπεζικό σύστημα, μάλλον θα ανησυχούσα ότι έχω γίνει ρόμπα.

Πιο ρόμπα κι από τη ρόμπα της Ζωής.