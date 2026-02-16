Ακόμη μια χρονιά πέρασε που οι μισθοί στην Ελλάδα πέρασαν κάτω από την πήχη που έχει βάλει η ακρίβεια στη χώρα μας, με τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ να είναι τεράστιες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία οι εργαζόμενοι μισθωτοί υπέστησαν μισθολογικές απώλειες την περυσινή χρονιάς, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να είναι παρούσα και μάλιστα με ένταση τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στη στέγαση.

Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία; Το 2025 έκλεισε με μέσο μεικτό μισθό στα 1.363 ευρώ, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 ο αντίστοιχος μέσος μισθός ήταν 1.342 ευρώ. Συνεπώς, σημειώθηκε αύξηση στα μεικτά μόλις κατά 1,56%. Το 2025 ο πληθωρισμός έκλεισε στο 2,5%, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται μείωση του πραγματικού μέσου μισθού περίπου κατά 1%.

Και το πρόβλημα δε σταματά εκεί. Με βάση τα στοιχεία, προκύπτει ότι υπάρχει ένα 36,5% των εργαζομένων που εξακολουθούν να λαμβάνουν έως και 1000 ευρώ μεικτά.

Η ακρίβεια και το χάσμα των μισθών με την Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ διαμορφώνεται περίπου στα 3.155 ευρώ. Δηλαδή, ο μέσος Ευρωπαίος κερδίζει υπερδιπλάσια από τον μέσο Έλληνα. Κι αυτό το πρόβλημα παραμένει, επιδεινώνοντας την κατάσταση στη χώρα μας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στη λίστα με τους μέσους ετήσιους μισθούς στην ΕΕ. Οι Έλληνες μαζί με τους Βούλγαρους, έχουν τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη, οι οποίοι ανέρχονται στα 17.954 και 15,387 ευρώ αντίστοιχα βάσει των στοιχείων της Eurostat για το 2024.

Απέχουμε πολύ ακόμη

Παράλληλα, δεκαπέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να παλεύει με το παρελθόν, καθώς παρά τη σημαντική ανάκαμψη της τελευταίας δεκαετίας, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει καθηλωμένο κατά 15% χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Ένας χρόνο τουλάχιστον θα απαιτηθεί ώστε να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα της κοινωνικής συμφωνίας και των αλλαγών στις συλλογικές συμβάσεις στις τσέπες των εργαζομένων, ενώ η κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιτευχθεί το 2030.

Η σύγκριση με το 2009

Σε σύγκριση με το 2009 – το τελευταίο έτος πριν την είσοδο της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης για την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων της – τα νοικοκυριά στις περισσότερες χώρες έχουν σήμερα υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα. Η Ισπανία βρίσκεται περίπου στο +6,5%, η Κύπρος και η Πορτογαλία έχουν φτάσει το 14% και το 16% αντίστοιχα. Η Ιρλανδία καταγράφει βελτίωση που φτάνει το +21%. Ελλάδα (-15%) και Ιταλία (-0,7%), είναι οι μόνες χώρες της κρίσης που δεν έχουν ανακτήσει τα εισοδηματικά επίπεδα του 2009.

Το ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε όρους αγοραστικής δύναμης, που αποτελεί δείκτη οικονομικής δραστηριότητας, επίσης εμφανίζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ΑΕΠ κατά κεφαλήν (69% του μέσο όρου της Ε.Ε.), ύστερα από τη Βουλγαρία (66%) και τη Λετονία (68%).

Αντιθέτως, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. διαμορφώνεται το ΑΕΠ κατά κεφαλήν στο Λουξεμβούργο (245%) και στην Ιρλανδία (221%), ενώ ακολουθεί με σαφή απόσταση η Ολλανδία (134%).

ΠΗΓΗ: ot.gr