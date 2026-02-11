Περίσσεψαν οι παρουσιαστές στον πρώτο ημιτελικό για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο επετειακό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Όχι μόνο γιατί ήταν τρεις (Μαγγίρα, Καπουτζίδης, Βρανά), αλλά διότι η σκηνή του Sing for Greece αποδείχτηκε χωροταξικά λιλιπούτεια για το πλήθος τους. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τα τραγούδια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Έπειτα από δύο ώρες και 14 συμμετοχές, το κοινό επέλεξε τα επτά τραγούδια – ναι, σαν να λέμε εφτά νομά σε ένα δωμά ελέω ένδειας χώρου- που θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Με την (τυχαία) σειρά με την οποία ανακοινώθηκαν από την Μπέτυ Μαγγίρα τα τραγούδια που εξασφάλισαν το πολυπόθητο κατά πως φαίνεται χρίσμα είναι:

1. «Άλμα», Rosanna Mailan

2. «Europa», STEFI

3. «Paréa», Evangelia

4. «Χάνομαι», Marseaux

5. «Ferto», Akylas

6. «The Other Side», Alexandra Sieti

7. «YOU & I», STYLIANOS

Επόμενη στάση: Παρασκευή και 13

Από τον δεύτερο ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου θα προκύψουν τα υπόλοιπα επτά τραγούδια που θα διαγωνιστούν την Κυριακή 15/2 για το ένα και μόνο εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη.

Υπενθυμίζεται ότι στους δύο εθνικούς ημιτελικούς τα αποτελέσματα προκύπτουν αποκλειστικά μέσω της ψηφοφορίας του κοινού ενώ στον τελικό η ετυμηγορία θα προκύψει από το άθροισμα τηλεψηφοφορίας (50%), μιας εγχώριας (25%) και μιας διεθνούς (25%) επιτροπής.

Αμφότερες οι δύο επόμενες βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και τις ψηφιακές πλατφόρμες της δημόσιας τηλεόρασης.

Οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου.