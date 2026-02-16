Την κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», η οποία πραγματεύεται την πορεία και τη ζωή του πρώτου και μοναδικού Κυβερνήτη της Ελλάδας, παρακολούθησε χθες το απόγευμα στον Κινηματογράφο «Αθήναιον», στους Αμπελόκηπους, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, με τον σκηνοθέτη και τον αντιπρόεδρο της εταιρείας διανομής κινηματογραφικών ταινιών «Tanweer», Γιάννη Καλφακάκο.

Τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας συνόδευαν ο Επίσκοπος Ταλαντίου Θεολόγος, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, ο γενικός διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή», Κωνσταντίνος Δήμτσας, ο διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του, Ιωάννης Τσούρας, ο διευθυντής του Γραφείου Ενημερώσεως, Επικοινωνίας και Τύπου και Εκπρόσωπος Τύπου του, Χάρης Κονιδάρης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» της ΙΑΑ, Γεώργιος Δεμελής.

«Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή ήταν ένα μοναδικό επίτευγμα και ένα αληθινό κατόρθωμα. Και αυτό να το υπογραμμίσουμε. Ο “Καποδίστριας” είναι ένα καρδιογράφημα της Ελλαδικής Ιστορίας. Αυτό έγινε, γίνεται και τώρα και πάντα θα γίνεται», δήλωσε μετά το πέρας της προβολής της ταινίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής σημείωσε:

«Σήμερα είχαμε την ξεχωριστή τιμή να έχουμε μαζί μας -και να δει την ταινία- τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Αυτό συνιστά ξεχωριστή τιμή, γιατί είναι ο επικεφαλής της Ελλαδικής Εκκλησίας και ήλθε να δει τη δικιά μας προσέγγιση για τον Εθνάρχη της Ελλάδος, τον Καποδίστρια, και για τη βαρύτητα που είχε, έχει και συνεχίζει να έχει και πάντα θα έχει η παρουσία του. Ο Καποδίστριας, παρότι έχει “φύγει” είναι παρών, όπως παρούσες είναι και οι αξίες που αντιπροσώπευε, αξίες Πίστης, αξίες με πυρήνα την Πατρίδα και τη Θρησκεία μας, την Ορθοδοξία. Αυτοί ήταν και οι δύο μεγάλοι πυλώνες πάνω στους οποίους οργάνωσε την παρουσία του, τη δράση του και τη διαδρομή του ο Ιωάννης Καποδίστριας. Διεκδίκησε να οργανώσει μια Ελλάδα που θα μπορεί μέσα από τη Πίστη και τον διαχρονικό Ελληνικό Πολιτισμό να γεννιέται και να αναγεννιέται διαρκώς. Είναι για μένα πολύ ξεχωριστή τιμή που ο Αρχιεπίσκοπος ήλθε σήμερα με τους στενούς του συνεργάτες να δει την ταινία».

Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας διανομής κινηματογραφικών ταινιών «Tanweer», Γιάννης Καλφακάκος τόνισε:

«Ιδιαίτερη χαρά ήταν σήμερα, -δεν βλέπεις και κάθε ημέρα τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος να επισκέπτεται κινηματογράφο για να δει μια κινηματογραφική ταινία- που ο κ. Ιερώνυμος ήλθε και μας τίμησε με την παρουσία του και η αίσθησή μου είναι ότι του άρεσε κιόλας η ταινία. Εμείς, από την πλευρά μας και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Αρχιεπίσκοπο, διαθέτουμε τα έσοδα, κάτι παραπάνω από τους 26.000 ευρώ, που προέκυψαν, από την προβολή της ταινίας σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες της επικράτειας την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στο Πρότυπο Κέντρο Γεροντολογίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “Όσιος Πορφύριος”, στο Δήλεσι Αττικής. Αυτή είναι η απόφαση του προέδρου της “Tanweer”, Joseph Samaan».

Τέλος, ο διευθυντής του Γραφείου Ενημερώσεως, Επικοινωνίας και Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Εκπρόσωπος Τύπου, Χάρης Κονιδάρης, δήλωσε:

«Ήταν μια ταινία που ο Αρχιεπίσκοπος ήθελε να δει από την πρώτη ημέρα προβολής της. Και σήμερα ήρθε η ώρα. Νομίζω ότι η κινηματογραφική ταινία του κυρίου Σμαραγδή αποτελεί ένα σπουδαίο μάθημα Ελληνικής Ιστορίας το οποίο αξίζει όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να δουν. Επίσης, αποτελεί και ένα μάθημα για τη δύναμη του ενός ή για τη δύναμη της μίας να αλλάξει τον κόσμο, εάν έχει τη βούληση και τις αντοχές. Η Ανεξαρτησία και η Ελευθερία της Ελλάδας ήταν ένα πολύτιμο αγαθό και παραμένει ένα πολύτιμο αγαθό και ουδέν γίνεται χωρίς θυσίες και χωρίς κόπο. Μιλώντας με την ιδιότητά μου ως Εκπροσώπου Τύπου του Αρχιεπισκόπου, θα ήθελα να πω από την καρδιά μου ότι η Εκκλησία, όπως την έχουμε ζήσει βιωματικά όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, πάντοτε ήταν και πάντοτε είναι και πάντοτε θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας μας, του Έθνους μας και του Γένους της Ρωμιοσύνης. Έδωσε το ίδιο αίμα των κληρικών Της για την Ελευθερία και για την Ανεξαρτησία της Πατρίδας και θα το δίνει εις το διηνεκές. Αυτή είναι η αλήθεια για την Ελλαδική Εκκλησία, που προέρχεται από τα σπλάχνα των Ελλήνων».