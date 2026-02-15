Απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ σε αρκετά λιμάνια της χώρας και σε βασικά λιμάνια της Αττικής, λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν μέχρι και τα εννέα μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι επιβάτες αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Απαγορευτικό απόπλου – Τι ισχύει στις τοπικές γραμμές, ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις τοπικές γραμμές, καθώς έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Νέων Στύρων, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλούν οι ριπές των ανέμων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου και στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, όπου οι άνεμοι καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Βόρεια Ελλάδα, με την απαγόρευση απόπλου να επηρεάζει τις γραμμές της Καβάλας προς τον Πρίνο της Θάσου, καθώς και τις αναχωρήσεις από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Το Λιμεναρχείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και συνιστά στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αργά το απόγευμα.