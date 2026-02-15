Η ποιότητα κάθε σύγχρονης Δημοκρατίας κρίνεται από τον τρόπο που εντάσσει στην κοινωνία τους πιο ευάλωτους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού προς το αναπηρικό κίνημα, για τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία που τη χρειάζονται, αποτελεί μια εμβληματική , κοινωνική μεταρρύθμιση που αντικατοπτρίζει την οπτική της Πολιτείας προς τα άτομα με αναπηρία.

Η θέσπιση του πιλοτικού προγράμματος του προσωπικού βοηθού αντανακλά μια θεμελιώδη αλλαγή παραδείγματος, αφού μεταβαίνουμε πλέον στην πράξη από το παρωχημένο ιατρικό μοντέλο θεώρησης της αναπηρίας στο σύγχρονο δικαιωματικό μοντέλο που εδράζεται στην ανεξάρτητη διαβίωση και αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως υποκείμενα δικαιωμάτων.

Ο προσωπικός βοηθός, ενεργεί υπό την καθοδήγηση του ατόμου με αναπηρία και γίνεται το μέσο που επιτρέπει στο άτομο να πάρει το τιμόνι της ζωής του στα χέρια του, αίροντας τα φυσικά και λειτουργικά εμπόδια. Έτσι υλοποιείται στην πράξη το δικαίωμα του ατόμου για αυτονομία και αυτοδιάθεση, γιατί η αναπηρία είναι πτυχή της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και όχι τροχοπέδη στα όνειρα, τους στόχους, τις επιλογές.

Ο προσωπικός βοηθός συμβάλλει στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Περαιτέρω, συντελεί στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης, γιατί η ιδρυματική διαβίωση δε συνδέεται αποκλειστικά με την παραμονή των ατόμων σε κλειστές δομές, αφού τον ίδιο βαθμό αποκλεισμού βιώνουν και οι άνθρωποι που ζουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, χωρίς ερεθίσματα, χωρίς ευκαιρίες, χωρίς δυνατότητες ενεργούς κοινωνικής συμμετοχής. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση των ατόμων με αναπηρία, την εξωστρέφεια, την καλλιέργεια κοινωνικών και φιλικών σχέσεων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας και τα αποτελέσματα δεν αποτυπώνονται μόνο σε δείκτες και αριθμούς, αλλά κυρίως στα βλέμματα και τα λόγια των συμπολιτών μας που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Όταν συναντώ πολίτες με αναπηρία που κάνουν χρήση της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού, μου περιγράφουν πόσο έχει αλλάξει η ζωή τους, αφού ζουν πλέον σύμφωνα με τις δικές τους αποφάσεις, επιθυμίες και επιλογές. Αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα βγουν από το σπίτι, πώς θα εργαστούν, πώς θα κοινωνικοποιηθούν, εάν και πότε θα πάνε κάποιο ταξίδι χωρίς να εξαρτώνται από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Η στάση της οικογένειας αλλάζει, γιατί γίνεται πλέον σαφές ότι το άτομο με αναπηρία είναι ένα ανεξάρτητο άτομο, που ελέγχει τις αποφάσεις για τη ζωή του και ζει με βάση τις προσωπικές του επιλογές, χωρίς η οικογένεια να χρειάζεται να προσαρμόσει τις δικές της συνθήκες διαβίωσης.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα νέο επάγγελμα με εξασφαλισμένη αμοιβή και ασφάλιση, παρέχοντας διέξοδο σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επιπλέον, η πρόσβαση στην προσωπική βοήθεια, που αποτελεί την πεμπτουσία της φιλοσοφίας της ανεξάρτητης διαβίωσης, συνιστά μια διπλή επένδυση και για την κοινωνία. Τα άτομα με αναπηρία γίνονται πλέον ορατά, καταργώντας με την ίδια την ενεργή συμμετοχή τους τα στερεότυπα και αλλάζοντας την κουλτούρα και τις αντιλήψεις της κοινωνίας για την αναπηρία, ενώ αξιοποιείται εργασιακά και κοινωνικά ένα σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, που αν και πλήρως παραγωγικό παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανενεργό.

Μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος, θα ακολουθήσει η καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού, ώστε τα άτομα με αναπηρία που τη χρειάζονται να ζουν με ελευθερία επιλογών, αυτονομία και αξιοπρέπεια.

Η εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση αλλάζει τις ζωές των συμπολιτών μας με αναπηρία, την κουλτούρα της κοινωνίας και ήρθε για να μείνει, βάζοντας τα θεμέλια για την ορατότητα, την κοινωνική συμπερίληψη και μια πιο συνεκτική προσέγγιση για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

Γιώργος Σταμάτης, Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ