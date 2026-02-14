Με ιστορικές αναφορές σε περιόδους κρίσεων, από αυτή της Κούβας μέχρι την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ξεκίνησε την ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο για να τονίσει τα διδάγματα του παρελθόντος.

Χαρακτήρισε «πλάνη» τη θεωρία του «τέλους της Ιστορίας» και έναν «κόσμο δίχως σύνορα», επισημαίνοντας πως η δογματική πίστη στη ελεύθερη αγορά και η μαζική μετανάστευση μείωσαν την κυριαρχία των ΗΠΑ και απείλησαν τον πολιτισμό τους.

Νέος κόσμος υπό τον Τραμπ

«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ευθύνη για έναν νέο κόσμο», τόνισε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να δράσουν μόνες τους, αλλά προτιμούν ισχυρούς συμμάχους. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, πρέπει να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες και να βαδίσει μαζί με τις ΗΠΑ για την υπεράσπιση των αξιών και της κοινής κληρονομιάς.

Μαζική μετανάστευση και ασφάλεια

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη μαζική μετανάστευση ως «κρίση και απειλή για τις κοινωνίες μας» και τόνισε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν προστατεύουν αφηρημένες έννοιες, αλλά συγκεκριμένες κοινωνίες και αξίες. Κάλεσε την Ευρώπη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για έναν νέο αιώνα της Δύσης, που δεν θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις, και να αναζωογονήσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Συμμαχία και κοινή κληρονομιά

«Δεν θέλουμε διαζύγιο, αλλά αναζωογόνηση της σχέσης μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Συμμαχία πρέπει να αναγνωρίζει ότι ό,τι οικοδομήθηκε από κοινού είναι αναντικατάστατο και μοναδικό. Ο Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους να γίνουν ισχυροί σύμμαχοι, ικανοί να αμυνθούν μόνοι τους αλλά και να υπερασπιστούν μαζί με τις ΗΠΑ την κοινή κληρονομιά.