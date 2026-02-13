Το Ολυμπιακό Χωριό που φιλοξενεί τους αθλητές των Χειμερινών Αγώνων στο Μιλάνο φέρεται να έχει ξεμείνει από προφυλακτικά, καθώς η αρχική προμήθεια περιορίστηκε δραστικά από 300.000 σε μόλις 10.000 τεμάχια.

«Τα αποθέματα εξαντλήθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες», ανέφερε ανώνυμα αθλητής στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, σημειώνοντας ότι έχει δοθεί υπόσχεση για νέα προμήθεια, χωρίς ωστόσο σαφές χρονοδιάγραμμα. «Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν κι άλλα. Αλλά ποιος ξέρει πότε;» είπε.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν λίγο λιγότεροι από 3.000 αθλητές, αριθμός αισθητά μικρότερος σε σχέση με τους περίπου 10.500 που είχαν λάβει μέρος στους Αγώνες του Παρισίου το 2024.

Γιατί προσφέρουν στους αθλητές δωρεάν προφυλακτικά;

Η δωρεάν διάθεση προφυλακτικών στο Ολυμπιακό Χωριό αποτελεί πάγια πρακτική, με στόχο την ενίσχυση του ασφαλούς σεξ και της σεξουαλικής υγείας των αθλητών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Λομβαρδίας, Attilio Fontana, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ταμπού.

«Ναι, διαθέτουμε δωρεάν προφυλακτικά στους αθλητές στο Ολυμπιακό Χωριό», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως υπογράμμισε, όσοι θεωρούν περίεργη την πρακτική αυτή αγνοούν ότι πρόκειται για καθιερωμένη ολυμπιακή παράδοση, η οποία ξεκίνησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αθλητών και νέων για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων — ένα ζήτημα που, όπως τόνισε, δεν θα έπρεπε να προκαλεί αμηχανία.

Ωστόσο, η φετινή περιορισμένη διανομή οδήγησε στην ταχεία εξάντληση των αποθεμάτων, σε αντίθεση με τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, όπου είχαν διατεθεί 300.000 προφυλακτικά – ποσότητα που αντιστοιχούσε σε περίπου δύο ανά αθλητή ημερησίως.