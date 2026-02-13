Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερνογάν στην Άγκυρα. Η θερμή υποδοχή του ‘Ελληνα πρωθυπουργού, οι αιχμές κάτω από τα ραντάρ και το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Στο podcast με τίτλο «Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:44 Το γενικότερο κλίμα της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

1:48 Η διάρκεια και το περιεχόμενο του τετ-α-τετ.

2:50 Οι εκατέρωθεν απειλές: Το περίφημο τουρκικό casus belli και το ελληνικό βέτο στην ένταξη της γείτονος στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα.

4:55 Τι κερδίζει η Ελλάδα από την απειλή της Τουρκίας με βέτο.

5:49 Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

7:23 Ένας σύμμαχος και ένας πολέμιος του Ισραήλ κάθισαν στο ίδιο τραπέζι.

10:42 Οι συμφωνίες που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα.

12:34 Το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη συνάντηση κορυφής επί του τουρκικού εδάφους.

