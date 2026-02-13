Με… «πανηγυρικούς» τόνους που συνοδεύονται και με επίθεση προς τους επικριτές της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης κάνει το Μέγαρο Μαξίμου την επίσημη αποτίμηση της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μία ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτο-πατριωτικές “κορώνες” εξωτερική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας τον τόνο που ακολούθησε και μια πλειάδα κυβερνητικών στελεχών που παρήλασαν από τις τηλεοπτικές εκπομπές, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αλλά και η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σχολίασε δηκτικά τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο είπε ότι επισκεπτόμενος κατά το παρελθόν την Άγκυρα δεν είχε υπογραμμίσει τις ελληνικές θέσεις όπως έκανε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Διαψεύστηκαν για ακόμα μία φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το κυβερνητικό αφήγημα

Σύμφωνα με το κυβερνητικό «αφήγημα», ο πρωθυπουργός «παρών για ακόμα μια φορά, έθεσε όλα τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική γραμμή» και «τα έθεσε με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα». Η παρουσία του εκεί, όπως λένε, «ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάει». Και «στο τέλος της ημέρας, καταλαβαίνει κανείς ότι όχι απλά δεν χάνει η χώρα στο οτιδήποτε από μία τέτοια λογική διαλόγου, αλλά αντιθέτως κερδίζει πολλά και σημαντικά».

Στην κυβερνητική ηγεσία δεν συμμερίζονται την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να γίνονται συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες εφόσον η τουρκική πλευρά δεν αποστεί από τις βασικές της θέσεις. Όπως λένε, «είναι παραπάνω από σαφές πως ούτε εμείς υποχωρούμε από τις δικές μας θέσεις, ενώ μέσω του διαλόγου μπορούμε να αναπτύξουμε μία λειτουργική συνεργασία και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω».

«Όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Την ίδια ώρα, πάντως, η κυβέρνηση επιβεβαίωνε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας πρωθυπουργός αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Η επίσημη αιτιολογία που προβάλλεται είναι ταξίδια που έχει προγραμματισμένα για το ίδιο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ινδία. Είναι σαφές, όμως, ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να συνταχθεί με τη στάση και πολλών άλλων Ευρωπαίων ηγετών που αντιτίθενται στον υβριδικό αυτό διεθνή θεσμό που έχει φτιάξει στα μέτρα του ο Αμερικανός Πρόεδρος με πρόσχημα την ανοικοδόμηση της Γάζας.