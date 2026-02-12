Οι αρχικές πληροφορίες σχετικά με το άτομο που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα επιβεβαιώθηκαν. Οι άνδρες της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του έναν 65χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Ο άνδρας βρίσκονταν στις αποβάθρες και κρατούσε μια βαλίτσα. Λίγο πριν φτάσει ο συρμός στην αποβάθρα έπεσε στις γραμμές.

Την ίδια ώρα το πρόβλημα στη γραμμή 2 του μετρό παραμένει. Αντίθετα, η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του μετρό διεξάγεται κανονικά.