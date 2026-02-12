Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων οι θανατώσεις των ζώων έχουν φτάσει τις 476.839. Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί 2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 2.094.

Ακόμα, στη νέα ενημέρωση για την πορεία της νόσου στην Ελλάδα σημειώνεται ότι την περίοδο 01–08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανίας: 1

Εύβοιας: 1

Ηλείας: 4

Καβάλας: 1

Καρδίτσας: 1

Μαγνησίας & Σποράδων: 1

Πιερίας: 1

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Μάλιστα, η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, υπογραμμίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Τονίζεται δε, πως οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.